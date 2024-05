Liga: poker del Real Madrid al Granada, andalusi retrocessi in Segunda Division

SPAGNA

I Blancos vincono 4-0 con doppietta di Brahim Diaz. Il Villarreal batte 3-2 il Siviglia

© Getty Images Arriva un altro verdetto in Liga: il Granada retrocede in Segunda Division. Decisivo l'1-0 del Maiorca sul Las Palmas firmato da Gonzalez, poi sul campo la penultima in classifica perde 4-0 contro il Real Madrid: decidono la doppietta di Brahim Diaz e le reti di Güler e Garcia. Match folle all'Estadio de la Ceramica: il Villarreal supera 3-2 il Siviglia con doppietta di Sorloth, non bastano le due reti di En-Nesyri agli andalusi.

GRANADA-REAL MADRID 0-4

Inizia il percorso di avvicinamento del Real Madrid alla finale di Champions: e i blancos battono 4-0 un Granada che scende in campo già retrocesso dopo il successo del Maiorca. La formazione di Ancelotti chiude il primo tempo sul 2-0 con due reti in 9 minuti: al 38', Garcia porta in vantaggio i blancos, mentre prima dell'intervallo l'autore dell'1-0 veste i panni di assistman e regala ad Arda Güler il pallone del raddoppio. Nella ripresa, invece, si scatena Brahim Diaz. La prima rete è una clamorosa accelerata a centrocampo conclusa con un destro sul primo palo, mentre il poker arriva con una giocata da attaccante puro: mancino spalle alla porta su assist dalla destra di Modric. Finisce così 4-0 e il Real continua a macinare risultati e punti in attesa della finalissima di Champions con il Dortmund del 1 giugno. Il Granada, invece, era spacciato già prima di scendere in campo: giocherà le ultime tre partite in Liga, poi ripartirà dal campionato cadetto della Spagna.

VILLARREAL-SIVIGLIA 3-2

Partita folle all'Estadio de la Ceramica: il Villarreal batte 3-2 il Siviglia e tiene quantomeno vive le speranze di Conference League. Eppure, gli andalusi passano in vantaggio con En-Nesyri, che fa di tutto per tenerli in vita: doppietta tra il 26' (rigore) e il 44' (colpo di testa), con in mezzo l'incornata di Sorloth. Nella ripresa, Mosquera pareggia all'84' da pochi passi, poi il protagonista è il Var, che toglie un rigore agli ospiti e annulla il 3-2 di Terrats per fuorigioco. La rete arriva comunque all'ultimo respiro, con un altro colpo di testa di Sorloth che vale il 3-2. Siviglia comunque salvo e fuori da tutto: un ko ininfluente.

MAIORCA-LAS PALMAS 1-0

Colpo salvezza del Maiorca, che vince 1-0 contro il Las Palmas e si avvicina sensibilmente alla permanenza nel massimo campionato spagnolo. E la rete più importante della stagione per Muriqi e compagni la realizza al 29' Giovanni Gonzalez, che di destro al volo centra l'angolino basso dopo l'assist di Costa. Inutile l'assalto nella ripresa degli ospiti, che incassano l'ottava sconfitta consecutiva ma restano comunque salvi in virtù di un ottimo girone d'andata.