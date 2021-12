Liga: primo ko per Xavi, il Betis passa al Camp Nou

SPAGNA

La rete di Juanmi al 79' vale l'1-0 degli andalusi: catalani più lontani dalla zona Champions

Prima sconfitta per Xavi sulla panchina del Barcellona: i catalani, infatti, perdono 1-0 al Camp Nou contro il Betis, che si conferma in zona Champions e stacca i blaugrana, momentaneamente a -6 dal quarto posto, grazie al contropiede al 79' finalizzato da Juanmi. Vince anche l'altra squadra andalusa: il Siviglia di Lopetegui batte 1-0 il Villarreal al Sanchez-Pizjuan con il colpo di testa messo a segno da Ocampos al 16'.

BARCELLONA-BETIS 0-1

Arriva alla quarta partita da tecnico del Barcellona il primo ko sulla panchina dei catalani di Xavi, che incassa un pesante 1-0 al Camp Nou contro un Betis sempre più in formato Champions. La prima occasione per i blaugrana capita all'11', con la deviazione sotto porta di Coutinho sul cross di Jordi Alba (alla presenza numero 400 con il club) bloccata da Rui Silva. Al 36', tegola per Xavi, costretto a rinunciare a Gavi, uscito in barella e sostituito da Puig. Prima del recupero, Ruibal sfiora il vantaggio di tacco, mentre nella ripresa Juanmi si vede annullare il possibile 0-1 per un leggero fuorigioco sul cross di Ruibal, con ter Stegen inizialmente spiazzato dalla deviazione ravvicinata. Xavi rompe gli indugi e inserisce Dembélé e de Jong, ma al 79' gli andalusi passano con il perfetto contropiede perfezionato da Tello e finalizzato da Juanmi. Il Barcellona prova a reagire ma riesce solo ad avvicinarsi all'1-1 con Ezzalzouli, che dal limite dell'area piccola sul cross di Dembélé spara alto fallendo una clamorosa occasione. Finisce così 0-1: il Betis sale a quota 30 punti e si porta a +7 proprio sul Barcellona di Xavi, che per la prima volta da quando allena il suo club assapora l'amaro gusto della sconfitta e si presenta nel peggiore dei modi al decisivo match di Champions League contro il Bayern Monaco.

SIVIGLIA-VILLARREAL 1-0

Il Siviglia torna alla vittoria dopo il ko con il Real e batte 1-0 il Villarreal, confermandosi in zona Champions. Al Sanchez-Pizjuan, gli andalusi sbloccano subito il match: il Sottomarino Giallo sbaglia in uscita, Acuña se ne va sulla sinistra e mette al centro per Ocampos, che di testa batte Rulli anche grazie all'aiuto della deviazione di Pau Torres. Dopo sei minuti, Mir segna, mal a rete viene annullata per il fuorigioco dell'autore dell'assist Montiel. I padroni di casa non chiudono il match, ma non rischiano mai di subire il pari e finisce dunque 1-0, con la formazione di Lopetegui che sale a 31 punti. Il Villarreal, invece, incassa il secondo ko consecutivo e il quinto in totale in Liga, restando a quota 16.