Liga: poker del Real Madrid all’Huesca, l’Inter è avvisata

SPAGNA

Il Real Madrid si ripete in Liga, dopo il successo nel Clásico, e ora mette nel mirino l’Inter, che affronterà martedì in Champions League. A Valdebebas finisce 4-1 a favore dei campioni di Spagna, che ora comandano il campionato spagnolo. Match già in cassaforte all’intervallo con i gol di Hazard e di Benzema. Nella ripresa prosegue il monologo blancos grazie alle reti di Valverde e ancora di Benzema, intervallate dalla marcatura di Ferreiro. afp

Il Real Madrid, prossimo avversario dell’Inter in Champions League tra tre giorni, supera senza troppo problemi in casa l’Huesca e, sicuramente almeno per una notte, è la nuova capolista della Liga. Merito di un match pressoché comandato dall’inizio alla fine.

Un colpo al volo di Hazard, su gran palla di Modric, si alza a scavalcare il portiere ma si perde alto sopra la traversa. Sergio Ramos prova il suo classico stacco aereo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Andrés è bravissimo a respingere. L’estremo difensore dell’Huesca non può però nulla al 40’ su una perla di Hazard: controllo, girata e mancino dalla tre quarti del belga che s’insacca nell’angolino. I blancos non si fermano e trovano subito dopo il raddoppio: cross dalla destra di Lucas Vazquez, controllo di petto e sinistro incrociato sul secondo palo di Benzema che piega la mano di Andrés. 2-0 allo scadere del primo tempo.

Passano 9 minuti dall’inizio del secondo tempo e arriva il tris madrileno: contropiede di grande qualità dei campioni di Spagna, che arrivano in area con Benzema, il cui cross pesca Valverde, che controlla e trova l’angolino basso. Gli ospiti hanno la forza quantomeno di firmare la rete della bandiera al 75’: su una dormita di Sergio Ramos, Ferreiro batte Courtois su assist di Rafa Mir dall’interno dell’area. In ogni caso sarà poi nuovamente Benzema a ristabilire le distanze allo scadere: cross di Marcelo per Rodrygo e torre per il francese che sigla il definitivo 4-1 con un colpo di testa sottomisura. Seconda vittoria consecutiva in Liga: Real Sociedad, Cadice e Granada sorpassate in classifica. Per un Real Madrid che ora guida il campionato spagnolo, in attesa di sbloccarsi anche in Europa. Martedì sera Zidane sfiderà Antonio Conte.