Liga: poker del Barcellona a Maiorca e Real Madrid a -5

Anche nel calcio post-coronavirus non mancano le cattive abitudini. Al minuto 54 di Maiorca-Barcellona, gara della Liga giocata rigorosamente a porte chiuse, un ragazzo in jeans, senza mascherina e con la maglietta dell'Argentina di Messi è riuscito a eludere i protocolli di sicurezza, correndo sul campo di gioco per abbracciare la stella del Barça. L'invasore è stato immobilizzato dalla sicurezza del Son Moix, non prima di essersi scattato un selfie con Jordi Alba. Una brutta figura per la Liga e per la squadra di casa.