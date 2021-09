Liga: pazza rimonta dell’Atletico Madrid, Espanyol sconfitto al 99’

SPAGNA

I Colchoneros passano in svantaggio nel primo tempo ma poi ribaltano sul 2-1 grazie alle reti di Carrasco al 79’ e di Lemar allo scadere di un lunghissimo recupero

Incredibile rimonta dell’Atletico Madrid nella quarta giornata della Liga. I Colchoneros passano in svantaggio in casa dell’Espanyol al 41’ con la rete di Raul de Tomas, ma poi nella ripresa riescono a ribaltare il risultato nei minuti finali: prima al 79’ il pareggio di Carrasco, poi addirittura al minuto 99 il gol di Lemar che sfrutta al meglio gli ultimi secondi di un lunghissimo recupero. Simeone è così primo in classifica a 10 punti.

ESPANYOL-ATLETICO MADRID 1-2

Pazza rimonta dell’Atletico Madrid in casa dell’Espanyol nella quarta giornata della Liga 2021/2022. I Colchoneros, passati in svantaggio nel primo tempo, riescono a ribaltare il risultato nei minuti finali, ottenendo la vittoria addirittura al nono minuto di recupero. La partita inizia lenta con le squadre che si studiano e l’Atletico poco propositivo. E’ quindi l’Espanyol a colpire per primo e sorprendere i Colchoneros al 41’: Raul de Tomas sfrutta al meglio un calcio d’angolo di Embarba e supera Oblak di testa. All’intervallo Simeone prova a scuotere i suoi e la ripresa inizia addirittura con un triplo cambio per l’Atletico. Dentro Kondogbia, Renan Lodi e Lemar e proprio quest’ultimo suona la carica andando in rete al 53’. Sembra aggancio sicuro per i campioni di Spagna in carica, ma l’arbitro ferma tutto e annulla la rete per fuorigioco dopo un lungo consulto col Var. Simeone si gioca allora anche la carta Joao Felix al posto di uno spento Griezmann e alla lunga gli attacchi dell’Atletico hanno la meglio: ci pensa Carrasco con un’azione personale a pareggiare i conti a undici minuti dalla fine. A quel punto l’Atletico continua a spingere, l’arbitro assegna 10 minuti di recupero per l’intervento del Var, le sostituzioni e le pause di gioco: Lemar ne approfitta al meglio e al 99’ sfrutta un assist di un ispirato Carrasco per firmare un’incredibile vittoria che vale anche il primo posto solitario in classifica a dieci punti.