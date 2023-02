Liga, pari nel derby di Madrid: Real-Atletico finisce 1-1. Vincono Espanyol e Cadice

SPAGNA

Il baby Alvaro Rodriguez (2004) risponde al vantaggio di Gimenez. Ora il Barça può andare a +10

© Getty Images Nella 23a giornata di Liga termina in pareggio il derby di Madrid: tra Real e Atletico finisce 1-1. Gimenez (78’) porta in vantaggio i Colchoneros, a cui risponde il colpo di testa del baby Rodriguez (85’). L’Espanyol supera 2-1 in casa il Maiorca, con un super Braithwaite, autore di una doppietta (22’, 51’). Inutile per gli ospiti la rete di Muriqi (41’). Il Cadice piega di misura 1-0 il Rayo Vallecano, grazie al gol di Guardiola al 74’.

REAL MADRID – ATLETICO MADRID 1-1

Finisce 1-1 il derby di Madrid tra Real e Atletico. Nel primo tempo le emozioni sono poche: il Real tiene a lungo il possesso palla, senza però riuscire a liberare Vinicius e Benzema. Il brasiliano viene ingabbiato bene sulla sinistra, con gli ospiti che rimangono ordinati e contengono alla perfezione le offensive delle Merengues. Al 23’ i Colchoneros perdono Reinildo, costretto a uscire per infortunio (sostituito da Gimenez). Si rientra negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa Simeone prova ad aumentare il tasso tecnico dei suoi, inserendo Correa e Lemar. L’argentino dell’Atletico commette però un errore grave al 64’, sbracciandosi troppo per liberarsi della marcatura di Rudiger: per Gil Manzano non ci sono dubbi, gomitata ed espulsione diretta. Nonostante l’inferiorità numerica (e l’ingresso nei Blancos di Modric, Tchouameni e Camavinga), l’Atleti è più in palla e sblocca addirittura la gara: al 78’ proprio Gimenez colpisce di testa sulla punizione di Griezmann e insacca l’1-0. I Blancos reagiscono immediatamente, sotto i colpi di Luka Modric. Il croato all’85’ mette il pallone in area da corner, prima di tutti ci arriva il neoentrato Alvaro Rodriguez (classe 2004), che anticipa tutti e di testa sigla l’1-1. Nel finale gli undici di Ancelotti tentano l’assalto per vincerla, ma finisce 1-1. Il Real Madrid sale a 52 punti, con il Barcellona che ora potrebbe allungare a +10. L’Atletico resta al quarto posto, salendo a 42 punti.

ESPANYOL – MAIORCA 2-1

Cade il Maiorca, sconfitto in casa dell’Espanyol per 2-1. La partita inizia a ritmi lenti, ma si accende nel giro di pochi minuti. Al 22’ i padroni di casa passano in vantaggio: errore del portiere maiorchino Rajkovic, che sbaglia il passaggio e regala il pallone a Vidal, il quale accomoda in area per Braithwaite che insacca l’1-0. Gli ospiti reagiscono, prendendo ampiamente in mano il possesso palla della gara. Il pareggio arriva al minuto quarantuno, con il bel sinistro a girare di Muriqi che scavalca Pacheco. A inizio ripresa torna protagonista nuovamente Braithwaite, con un diagonale destro forte e preciso che aggiorna il tabellino sul 2-1. Gli undici di Aguirre cercano disperatamente la rete del 2-2 per quasi tutto il secondo tempo, ma la partita termina 2-1. L’Espanyol sale al dodicesimo posto in classifica, a quota 27 punti. Rimane a 31 il Maiorca, in nona posizione.

CADICE – RAYO VALLECANO 1-0

Sconfitta anche per il Rayo Vallecano, battuto in casa del Cadice 1-0. Le due squadre di fatto si dividono il dominio del primo tempo, con i padroni di casa che partono meglio e si fanno vedere in un paio di occasioni dalle parti di Dimitrievski. Nella seconda parte di primo tempo il Rayo prende le misure, ma non riesce a sfondare. Si rientra negli spogliatoi sullo 0-0. L’inizio della ripresa è una fotocopia del primo, con gli andalusi che cercano la rete del vantaggio con più cattiveria. Al 74’ arriva il gol partita dei padroni di casa, con l’ex di giornata Guardiola che si presenta a tu per tu contro Dimitrievski e lo supera con un sinistro preciso. Nel finale di gara gli ospiti restano anche in inferiorità numerica, per via dell’espulsione di Catena al 97’. Finisce 1-0, con il Cadice che sale al quattordicesimo posto, a quota 25. Resta a 34 punti il Rayo Vallecano.