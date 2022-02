Liga, Papu Gomez rilancia il Siviglia, Real più vicino 

SPAGNA

Dopo tre pareggi consecutivi, torna alla vittoria il Siviglia e si avvicina nuovamente al Real Madrid capolista. Nel primo match della 24esima giornata della Liga, sono Papu Gomez e Mir a firmare il successo 2-0 in casa contro l’Elche: andalusi sempre secondi e a soli tre punti di distanza dalla squadra di Ancelotti, attesa dalla non facile trasferta di Villarreal. Per l’Elche arriva invece il primo ko dopo cinque partite.

Torna a vincere il Siviglia dopo tre pareggi di fila e gli andalusi si rimettono col fiato sul collo del Real Madrid capolista, ora distante solo tre punti e atteso domani dall’insidiosa trasferta di Villarreal. Pronti via ed è l’Elche (al primo ko dopo cinque risultati utili consecutivi) a sfiorare il vantaggio con Carrillo, poco lesto a mettere in rete sul secondo palo. La reazione dei padroni di casa è tutta nel tiro di Rakitic, parato da Badia, al 19’. Sono gli unici sussulti di un primo tempo che si chiude dopo un lungo recupero senza un nulla di fatto. Nella ripresa si rinnova il duello Rakitic/Badia ed è ancora il portiere dell’Elche ad avere la meglio, poi al 59’ Mascarell sfiora il palo mettendo paura agli uomini di Lopetegui. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento e allora serve un lampo del Papu Gomez per portare avanti il Siviglia: tiro deviato e 1-0 per gli andalusi al 72’. E’ il gol che sblocca e di fatto chiude la partita, passano infatti cinque minuti e arriva anche il raddoppio di Mir per un uno-due terrificante che spezza le gambe all’Elche, incapace di reagire fino al triplice fischio.