Liga, Osasuna-Barcellona 2-2, Fatih gol nella storia ma Valverde si ferma ancora

SPAGNA

Il Barcellona si ferma ancora. Dopo la sconfitta alla prima giornata contro l'Athletic Bilbao, i blaugrana, che si erano riscattati domenica travolgendo il Betis, pareggiano 2-2 a Pamplona contro l'Osasuna. Il giovane Ansu Fati, 16 anni e 304 giorni, entra nella storia come il più giovane del club ad andare a segno, ma non basta: sua la rete dell'1-1 dopo l'iniziale vantaggio di Torres, poi Arthur firma il sorpasso, ma nel finale ancora Torres, stavolta su rigore, sigla il definitivo 2-2. Barcellona, Ansu Fati da record: in gol a 16 anni e 304 giorni, le foto Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Nel primo tempo si gioca solo nella metà campo del Barcellona. Vero è che mancano Messi e Suarez e in panchina ci sono Rakitic, Vidal e Arthur. Ma i campioni di Spagna avevano dimostrato contro il Betis di poter sopperire alle assenze. Il Sadar è un catino trasformato in inferno dopo sette minuti, quando Brandon guadagna la linea di fondo e mette in mezzo un pallone che Roberto Torres scaglia al volo alle spalle di Ter Stegen. La marcatura di Semedo è molto rivedibile, Valverde se ne ricorderà durante l'intervallo. È la terza volta in altrettante gare che i campioni di Spagna vanno sotto nel punteggio: non un segnale confortante, così come preoccupa l'intero primo tempo dei catalani, sempre secondi su ogni passaggio e con un Griezmann che sembra un pesce fuor d'acqua.

Nell'intervallo Valverde inserisce Ansu Fati, 16enne ala della Guinea-Bissau (con passaporto spagnolo), al posto di Semedo. Passano solo sei minuti, e la favola del ragazzo diventa realtà. Perez lavora un pallone sulla destra, lo stacco di Fati è imperioso e trova l'angolo basso alla destra di Ruben. Il gol del canterano sposta l'inerzia della partita: il Barcellona avanza il baricentro e ripropone il suo gioco, fatto di possesso palla e pressing alto. Proprio da una palla rubata in zona pericolosa nasce il vantaggio di Arthur (62'), che riceve in area e con un destro a giro indovina l'angolo. Per il brasiliano è il primo gol con il Barcellona.

L'Osasuna si riversa in attacco e impensierisce Ter Stegen con Villar. Al minuto 80 l'episodio che decide il match: Piqué non sembra aver letto il nuovo regolamento e interviene con il braccio sopra la linea delle spalle. È calcio di rigore, dal dischetto Torres trova la doppietta personale. Il Barça avrebbe potuto rimediare, se a Perez non fossero tremate le gambe tutto solo davanti a Ruben. L'Osasuna strappa il pareggio e costringe il Barcellona a soli quattro punti in tre gare di campionato: presto per parlare di crisi, ma Valverde vorrà recuperare presto Messi e Suarez. In attesa di Neymar...