Liga: Morata segna, Oblak salva. L’Atletico supera 2-1 il Betis

SPAGNA

I Colchoneros vincono grazie ad un'autorete e un gol dello spagnolo (che sbaglia anche un penalty). Manita del Villarreal sul Granada (tripletta di Sorloth)

© Getty Images La ventisettesima giornata di Liga sorride all’Atletico Madrid, che supera per 2-1 il Betis Siviglia e riprende la corsa verso il quarto posto. Sblocca l'incontro un'autorete di Rui Silva, poi Morata sbaglia un calcio di rigore e si fa perdonare al 44’ con l’incornata del raddoppio. Riapre tutto la perla di Carvalho, ma Oblak salva i suoi nel finale. Pokerissimo del Villarreal sul Granada: il 5-1 finale è firmato dalla tripletta di Sorloth.

ATLETICO MADRID-BETIS SIVIGLIA 2-1

La squadra di Simeone passa dopo otto minuti di gioco con la rocambolesca autorete di Rui Silva, sfortunato nel rimpallo con i suoi difensori dopo un cross basso dalla destra. Depay si vede neutralizzare due volte il raddoppio dal portiere avversario, dopodiché Morata si procura al 27’ un calcio di rigore dribblando proprio l'estremo difensore avversario, che stende lo spagnolo ma gli neutralizza subito dopo il tentativo dagli undici metri. I due attaccanti dei Colchoneros mettono più volte alla prova il portoghese nei minuti successivi, finché la sua respinta su una soluzione dal limite di De Paul favorisce al 44’ l'attaccante ex Juventus, pronto sul tap-in di testa. William Carvalho riaccende al 62’ le speranze degli ospiti con un gran tiro dalla distanza, poi Oblak salva i suoi al 79’ con una grandissima parata sulla conclusione di Rodriguez. La pressione del team allenato da Pellegrini mette in difficoltà gli uomini del Cholo, che resistono però fino al triplice fischio. Questo successo permette all'Atleti di mantenere il quarto posto in classifica, mentre il Betis resta sesto con 42 punti.

VILLARREAL-GRANADA 5-1

Bastano sette minuti al Sottomarino Giallo per sbloccare la partita con Sorloth, pronto nel mettere in rete col mancino subito dopo un clamoroso legno colpito da Moreno da fuori area. Il norvegese si ripete al 19’ su assist di Parejo, che permette poi a Capoue di calare il tris alla mezz'ora con un colpo di testa da corner. Dopo nemmeno due minuti dall'inizio del secondo tempo è Guedes a firmare il poker con un perfetto mancino ad incrociare, mentre al 66’ è un altro calcio d'angolo del diez a pescare la testa di Sorloth per la tripletta del bomber. Nel recupero arriva il gol della bandiera di Corbeanu: il Granada resta penultimo a 14 lunghezze, il Villarreal sale a trentadue.

