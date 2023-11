Liga: Morata non basta, il Las Palmas piega l’Atletico Madrid 

SPAGNA

I Colchoneros perdono 2-1 l’anticipo del venerdì e restano a 25 punti, mentre la formazione di casa sale a quota 17. L’ex Juve segna all’83’ e colpisce un legno al 91’

© Getty Images Il friday night della dodicesima giornata della Liga 2023/24 si apre con una sorpresa: il Las Palmas supera l’Atletico Madrid con il risultato di 2-1. Sblocca l’incontro Kirian Rodriguez, che al 51’ realizza con un destro da fuori area, poi Ramirez raddoppia al 75’. Morata accorcia le distanze all’83’ e colpisce poi un legno al 91’. Diventano così 17 i punti in classifica per la squadra di casa, mentre i Colchoneros rimangono terzi a 25.

Passo falso per l’Atletico Madrid del Cholo Simone, sconfitto per 2-1 dal Las Palmas di Garcia Pimienta. L’allenatore dei madrileni sceglie ancora il tandem d’attacco formato da Griezmann ed Alvaro Morata, mentre il team ospitante si appoggia all’ex blaugrana Munir El Haddadi in avanti. Nella prima frazione di gioco sono Barrios e Riquelme ad avere le migliori occasioni, ma Valles è attento. Dopo aver sviluppato un buon gioco senza però essere riusciti a rendersi particolarmente pericolosi, sono i padroni di casa a portarsi avanti in avvio di ripresa con la rete di capitan Kirian Rodriguez, che riceve da Alberto Moleiro e realizza con una conclusione di destro da fuori area su cui Oblak non arriva. L’Atleti necessita della scossa per riprendere la partita ed inserisce Llorente, Correa e Saùl per cercare spunti da energie fresche, ma arriva invece il raddoppio della squadra di Gran Canaria. El Haddadi ispira Benito Ramirez, che al 75’ non sbaglia in area con il mancino. Riquelme è il più attivo degli ospiti e dopo aver creato un paio di occasioni diventa assistman per Morata, che a sette minuti dalla fine riapre tutto con una deviazione di destro al volo. Iniziano i minuti di recupero e l’ex Real ha anche la palla del 2-2 col sinistro, ma si vede negare il gol dal legno. Il punteggio non cambia più: diventano così 17 i punti in classifica del Las Palmas, protagonista di un ottimo avvio di stagione, mentre i Colchoneros restano fermi a quota 25 e ora sono insidiati al terzo posto dal Barcellona, atteso in campo domani in casa della Real Sociedad.