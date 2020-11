Liga, Messi, Dembele, Pedri e Griezmann firmano il successo del Barcellona sul Betis, 1-1 tra Huesca e Eibar

LIGA

Dopo due sconfitte e un pareggio, il Barcellona torna al successo in Liga battendo 5-2 il Betis, schiantato dal maggior potenziale offensivo avversario e dalle magie di Messi. L’argentino entra nel secondo tempo sull’1-1 (a segno Dembele e Sanabria) e, dopo il 2-1 di Griezmann, mette a segno una doppietta che di fatto ipoteca la gara poi chiusa dal gol di Pedri. Termina 1-1 invece Huesca-Eibar con Mir che pareggia la rete di Burgos. Getty Images

BARCELLONA-BETIS SIVIGLIA 5-2

Respira il Barcellona che, dopo due punti nelle ultime quattro gare, ritrova un successo in Liga che mancava dallo scorso 1 ottobre e accorcia in classifica proprio sul Betis Siviglia, schiantato oggi 5-2. Parte subito forte la formazione blaugrana che dopo un paio di occasioni sprecate da Griezmann sblocca la gara al 22’ con Dembele. Undici minuti dopo i padroni di casa hanno anche l’opportunità del 2-0 ma Griezmann si fa ipnotizzare da Claudio Bravo dal dischetto, una parata che ridà energie agli ospiti i quali così, allo scadere del tempo, centrano il pareggio con Sanabria. Koeman ricorre quindi ai ripari e nella ripresa fa immediatamente scendere in campo Messi, a riposo nei primi 45 minuti. L’argentino è subito decisivo al 49’ col velo che smarca il numero 7 catalano per il 2-1, risultato che poco dopo viene arrotondato dalla stessa Pulce dal dischetto. Sotto 3-1 e in dieci uomini per l’espulsione di Mandi (autore del fallo da rigore), il Betis però non demorde e al 73’ trova con Loren il gol che riapre momentaneamente la contesa. La speranza per i biancoverdi tuttavia dura poco. All’82’ infatti Messi riceve da Sergi Roberto e insacca il 4-2 che vale la doppietta personale ma il Barca non si ferma e, sull’onda dell’entusiasmo, con Pedri al 90’ realizza addirittura la rete del 5-2 che chiude definitivamente i conti.

HUESCA-EIBAR 1-1

Finisce in parità il match tra Huesca e Eibar, squadre della zona medio-bassa della classifica che, con il punto ottenuto, non fanno passi avanti in graduatoria. Entrambe reduci da una sconfitta nel turno precedente, le due formazioni si danno battaglia fin dall’inizio rendendo il match subito molto vivo e frizzante. Il vero protagonista dei primi 45 minuti però è Mikel Rico: il numero 17 dei padroni di casa ha sui suoi piedi almeno tre occasioni nitide per sbloccare l’incontro ma in nessuna di queste riesce nell’intento. Ne approfitta così l’Eibar che al 38’ si porta beffardamente in vantaggio con il gol di Burgos sugli sviluppi di un corner. Incassato lo 0-1, nella ripresa l’Huesca si lancia con ancor più vigore nella metà campo avversaria ma, tra poca precisione e l’intervento del Var ad annullare l’assegnazione di un calcio di rigore, la porta degli ospiti pare stregata. Al 67’ tuttavia i rossoblù riescono finalmente a bucare Dmitrovic grazie a Mir che, di testa, non lascia scampo all’estremo difensore ospite. Tornata in parità, la partita progressivamente perde di brio con le squadre che stentano a organizzare manovre pericolose e si accontentano così, dopo 5 minuti di recupero, del pari che dà un punto a testa.