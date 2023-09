Liga: Lewandowski di rigore, il Barcellona vince all’85’

SPAGNA

I catalani vincono a Pamplona grazie alle reti di Koundé (45’+1) e del polacco, che risponde al pareggio di Àvila. Atletico-Siviglia rinviata per allerta meteo

© Getty Images La quarta giornata di Liga si chiude con la vittoria del Barcellona, che vince in casa dell’Osasuna 1-2: il mancino di Àvila al 76’ risponde al colpo di testa di Koundé al 45’+1, poi il rigore di Lewandowski decide il match all’85’. Secondo posto in coabitazione con il Girona, 1-0 al Las Palmas grazie alla rete all’88’ di Portu. Termina invece 0-0 l’incontro tra Maiorca e Athletic, rinviata Atletico Madrid-Siviglia a causa dell'allarme meteo.

OSASUNA-BARCELLONA 1-2

I campioni di Spagna soffrono ancora ma riescono a portare a casa un'altra preziosa vittoria nel finale. Nemmeno un minuto ed è subito grande chance per i blaugrana: De Jong raccoglie una respinta della difesa di casa e colpisce il palo, ma Lewandowski colpisce clamorosamente alto sulla ribattuta a porta vuota. Al decimo minuto è Gündogan a cestinare un’altra ghiotta occasione: Yamal calcia, la palla resta in area e l’ex City colpisce male a lato. Arnaìz e Oroz bussano alla porta di Ter Stegen, ma il tedesco chiude la saracinesca. Il vantaggio catalano arriva allo scadere della prima frazione, quando Koundé stacca sopra a tutti sull’angolo di Gündogan. La formazione di Xavi non crea più nel secondo tempo e la squadra di Pamplona ci crede, trascinata dal bomber Àvila, che al 76’ si inventa un grande mancino dal limite che non lascia scampo a Ter Stegen. Quando l’incontro sembra essere orientato verso la parità arriva l’episodio decisivo: rigore per il Barcellona ed espulsione per Catena (dopo consulto VAR) per fallo da ultimo uomo su Lewandowski. Il polacco non sbaglia dal dischetto e all'85' regala la vittoria ai catalani, ora a 10 punti in classifica. L’Osasuna resta invece a quota sei.

GIRONA-LAS PALMAS 1-0

Portu regala la vittoria al Girona all’88’ e con essa il secondo posto in classifica: partita equilibrata tra le due squadre, che sfiorano il vantaggio più volte prima del colpo di testa nel finale del numero 24 su assist di Couto. Gli ospiti sfiorano subito il goal con Pejino e all’ora di gioco con Araujo, mentre il più attivo dei padroni di casa è stato Tsygankov, che ha poi lasciato il posto a un quarto d’ora dal triplice fischio all’autore del goal vittoria. Sono così 10 punti per il Girona, mentre Las Palmas resta a due.

MAIORCA-ATHLETIC 0-0

Reti inviolate a Maiorca, con gli ospiti che cercano maggiormente la rete con un costante controllo del gioco ma senza successo. Sette punti in quattro partite ora per la formazione di Bilbao, mentre i maiorchini salgono a due.