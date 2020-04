Liga, le indicazioni ai club per quando riprenderanno gli allenamenti

L'emergenza coronavirus non ha ancora un termine per le vite dei normali cittadini, figuriamoci per il calcio. Ma le singole federazioni stanno lavorando comunque al piano per la ripartenza per non farsi trovare impreparate, ecco perché la Liga ha iniziato ad inviare ai club un protocollo - non ancora definitivo - sulle regole da seguire appena riprenderanno gli allenamenti.