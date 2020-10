Liga, l’Atletico sbatte sul muro Villarreal: al Wanda Metropolitano è 0-0

SPAGNA

Dopo quello ottenuto a Huesca mercoledì, l’Atletico Madrid registra il secondo 0-0 di fila nel match interno contro il Villarreal e rimane invischiato al centro di una classifica di Liga dominata temporaneamente proprio dal "sottomarino giallo". Il Villarreal infatti, fermando la squadra di Simeone al termine di un match equilibrato, sale a quota 8 punti con cinque gare giocate e guarda tutti dall’alto in attesa degli altri incontri di giornata.

Altra battuta d’arresto per l’Atletico Madrid che in casa contro il Villarreal non va oltre un pareggio a reti bianche, il secondo consecutivo dopo quello conseguito contro l’Huesca nel turno infrasettimanale di mercoledì. La gara è equilibrata ma le imprecisioni e le buone prove corali delle difese hanno la meglio sui rispettivi attacchi. Nel primo tempo sono Mario Gaspar e Moi Gomez a provocare gli unici veri pericoli ma in entrambi i casi Oblak si fa trovare pronto. Vista la poca ispirazione tra le file madrilene, Simeone nella ripresa prova a cambiare lo spartito della gara rivolgendosi alla propria panchina e facendo subentrare uno dopo l’altro Herrera, Llorente, Carrasco e Diego Costa (dentro per uno spento Suarez): gli ospiti però, nonostante i tentativi dei colchoneros, riescono a respingere con successo ogni minaccia e ottengono così un prezioso punto che li porta momentaneamente in testa alla Liga.

RISULTATI E CLASSIFICHE