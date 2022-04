Liga: l’Atletico Madrid esulta al 99’, serve un rigore per superare l’Espanyol

SPAGNA

I Colchoneros vincono 2-1 in casa grazie al penalty di Carrasco a tempo ampiamente scaduto, colpo salvezza del Levante

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Manchester City, l’Atletico Madrid riesce a riscattarsi nella 32esima giornata della Liga ma serve un rigore al 99’ per superare 2-1 l’Espanyol. Carrasco porta avanti i Colchoneros, poi l’espulsione di Kondogbia e il pari di de Tomas, infine il penalty ancora di Carrasco. Simeone è quarto. Nella lotta per non retrocedere, importante vittoria 4-1 del Levante a Granada. Getty Images

ATLETICO MADRID-ESPANYOL 2-1

Reduce dalle fatiche di Champions League contro il Manchester City, l’Atletico Madrid riesce a superare l’Espanyol in casa solo grazie a un rigore al 99’ a tempo ampiamente scaduto. Dopo un primo tempo a ritmi bassi e con i Colchoneros che fanno fatica a carburare, Simeone carica i suoi all’intervallo e al 54’ si vedono subito i frutti della scossa: è Carrasco a portare avanti i biancorossi su assist di Cunha. Tra il 72’ e il 74’ però l’andamento della partita viene totalmente stravolto: prima l’Atletico resta in dieci per il doppio giallo all’ex Inter Kondogbia, poi de Tomas pareggia a sorpresa su punizione. Con un uomo in meno i padroni di casa provano comunque l’assalto finale e al 99’, con i cinque minuti di recupero concessi già finiti, l’arbitro assegna un rigore all’Atletico con l’ausilio del Var che vede un tocco di mano di un giocatore dell’Espanyol: ancora Carrasco trasforma dagli 11 metri regalando un’insperata e clamorosa vittoria.

GRANADA-LEVANTE 1-4

Tanto travolgente quando importante vittoria in chiave retrocessione per il Levante, che pur restando penultimo si regala ancora qualche speranza di salvezza, mentre il Granada perde l’occasione di allungare e resta invischiato nelle zone basse della classifica. Gomez porta avanti gli ospiti al 17’, in avvio di ripresa gli andalusi restano in dieci e al 56’ Morales raddoppia. E’ fatta per il Levante che dilaga con Malsa al 77’, poi in pieno recupero arriva il botta e risposta tra Collado e Soldado.