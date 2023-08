Liga: l'Atletico non sbaglia al debutto, 3-1 al Granada

SPAGNA

I colchoneros raggiungono subito il Real grazie a Morata, Depay e Llorente: inutile il momentaneo 1-1 di Samu. Vince anche il Cadice: 1-0 all'Alaves

© Getty Images L'Atletico Madrid non sbaglia al debutto nella Liga 2023/2024 e batte 3-1 il Granada, raggiungendo il Real e staccando subito il Barcellona. Al Wanda Metropolitano, risultano decisivi, per i colchoneros di Simeone, i gol di Morata nel recupero del primo tempo, di Depay al 67' e di Llorente al 98', inutile il momentaneo 1-1 segnato al 62' da Samu. Vince anche il Cadice: 1-0 al neopromosso Alaves con la rete di San Emeterio al 7'.

ATLETICO MADRID-GRANADA 3-1

Sofferto ma vincente il debutto dell'Atletico Madrid, che si impone 3-1 nella sua prima partita nella Liga 2023/2024: battuto un Granada in corsa fino alla fine e capace di strappare il pari per tre quarti di gara. La sfida, chiusa nella prima metà, si sblocca soltanto al quarto minuto di recupero, con Morata che si trova al posto giusto nel momento giusto e fa 1-0 dopo un po' di ansia data dalla revisione del Var, che tuttavia conferma il gol. Si va così all'intervallo minimo vantaggio, ma è poi la fase centrale della ripresa ad essere vibrante: entrano contemporaneamente Depay per i colchoneros e l'ex Roma Villar. Il secondo regala a Samu l'assist per il momentaneo 1-1 (62'), mentre l'olandese segna la rete che indirizza nuovamente il match cinque minuti dopo su assist di Carrasco. Angel Correa, inserito da Simeone nel secondo tempo, e ancora Depay sbagliano il potenziale 3-1 da pochi passi. Nel lungo recupero arriva comunque il tris: lo firma Marcos Llorente all'ultima azione. Il Wanda Metropolitano può dunque esplodere: l'Atletico Madrid vince al debutto e aggancia subito i rivali cittadini del Real, staccando il Barcellona ora a -2. Il Granada, invece, esce sconfitto ma a testa alta, restando comunque a quota 0 dopo i primi 90 minuti di questo campionato.

CADICE-ALAVES 1-0

C'è poco da festeggiare nel ritorno nel massimo campionato spagnolo dell'Alaves: a sorridere è infatti il Cadice, che vince al 7' una partita di quasi 100 minuti e che si chiude 1-0. Ci pensa Ledesma a murare Duarte, a caccia del gol del ritorno in Liga degli ospiti. Ad inizio ripresa, invece, Ramos impatta la sfera da pochi passi ma spedisce fuori, mentre Rojas a metà ripresa viene murato dalla difesa di casa. Nel lungo recupero, l'Alaves non riesce a trovare il pareggio: il Cadice sale subito a quota 3 e parte al meglio nel nuovo campionato. Rimandati i primi punti in campionato, invece, per il club neopromosso dalla Segunda Division.