Liga: l'Atletico mette pressione al Real, Betis e Valencia ko

SPAGNA

I colchoneros si aggiudicano 2-1 il derby col Rayo Vallecano: Simeone è a -2 da Ancelotti. Gli andalusi e i Pipistrelli battuti da Cadice e Almeria

© Getty Images Nella ventottesima giornata di Liga, l'Atletico vince 2-1 il derby con il Rayo Vallecano e si porta a 57 punti, a -2 dal secondo posto del Real Madrid: decidono il contropiede di Molina (22') e il colpo di testa da calcio d'angolo di Mario Hermoso (24'), non basta il gol di Fran Garcia (85') per gli uomini di Iraola. Brutte sconfitte per Betis e Valencia, ko contro Cadice (2-0) e Almeria (2-1), pirotecnico 3-3 tra Valladolid e Maiorca.

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID 1-2

L'Atletico mette pressione al Real Madrid e si avvicina al secondo posto grazie al fin troppo sofferto 2-1 nel derby contro il Rayo Vallecano. La fase decisiva della sfida è a metà primo tempo, quando i colchoneros piazzano un uno-due terribile: al 22', Molina trasforma un perfetto contropiede battendo Dimitrievski, mentre due minuti dopo Mario Hermoso impatta di testa il calcio d'angolo battuto da Carrasco e raddoppia. Poco dopo ci prova Alvaro Garcia per i padroni di casa, poi Oblak mura de Tomas. Nella ripresa, ecco l'episodio che sembra chiudere virtualmente il match: al 62', Lejeune trattiene Morata lanciato a rete e si fa espellere, poi lo stesso ex Juve e Real non chiude la gara fallendo uno dei numerosi contropiedi lasciati dai padroni di casa alla formazione di Simeone. Finale infuocato: all'85', Fran Garcia trova un gran gol dalla lunghissima distanza battendo Oblak con un potente destro che lo sloveno non valuta correttamente, riaprendo la partita. Nel finale, l'Atletico non gestisce bene la palla, ma gli uomini di Iraola non trovano l'acuto che vale il pareggio. Con questo 2-1, che vale il quinto successo consecutivo, l'Atletico sale a 57 punti ed è a -2 dal Real di Ancelotti, mentre il Rayo resta a 37 e non riesce ad avvicinarsi al sesto posto.

BETIS-CADICE 0-2

Clamoroso tonfo interno del Betis, che perde 2-1 al Benito Villamarìn contro il Cadice. La partita inizia subito nel peggiore dei modi per gli andalusi: al 22', Pezzella esce per infortunio, sostituito da Gonzalez, poi al 38' Canales trattiene Sobrino lanciato a rete e si fa espellere, lasciando i padroni di casa in dieci. Tra il 53' e il 59', gli ospiti sfruttano la superiorità numerica e raddoppiano con Alcaraz su rigore e con il contropiede da calcio d'angolo per il Betis di Ramos. Un minuto dopo, altra espulsione: stavolta è Ruibal a reagire con una manata su Fali che viene punita con il rosso. Il match finisce di fatto al 60': il Betis incassa il secondo ko di fila e scivola al sesto posto. Vittoria fondamentale per il Cadice, che si porta a +4 sulla zona retrocessione.

ALMERIA-VALENCIA 2-1

Sempre più critica la situazione del Valencia, che perde 2-1 in casa dell'Almeria e resta in zona retrocessione. Succede tutto nella ripresa: al 49', Melero firma l'1-0 insaccando con un destro all'angolino basso sull'assist in verticale di Costa, mentre nove minuti dopo è Babic, di testa su calcio d'angolo battuto da Robertone, a punire l'uscita completamente fuori tempo di Mamardashvili e raddoppiare. Al 61', l'ex Milan Castillejo accorcia le distanze con un mancino in area, ma il forcing finale non porta al pareggio. I Pipistrelli restano così a 27 punti, a -2 dalla salvezza insieme ad Elche ed Espanyol e staccati proprio dall'Almeria, che sale a quota 30.

VALLADOLID-MAIORCA 3-3

Pirotecnico 3-3 tra Valladolid e Maiorca, con Muriqi che salva gli ospiti nel finale. A sbloccare la sfida è il meraviglioso sinistro al volo di Perez, ma l'ex Lazio pareggia al 53' di testa e, cinque minuti dopo, Morianes sembra completare la rimonta con un destro sul primo palo dopo un calcio di punizione. Al 67', però, Amallah entra per il Valladolid e firma subito il pareggio con un potente destro all'angolino. Botti anche nel finale: all'86', Monchu segna con un'incornata il 3-2 che illude i padroni di casa, ma al 94' ancora Muriqi segna su rigore siglando il definitivo 3-3. Con questo pareggio, il Maiorca sale a quota 34 e resta a +7 sulla zona retrocessione e a +5 sul Valladolid, al momento ultima squadra salva.