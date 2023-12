Liga: l'Atletico batte il Siviglia ed è terzo

SPAGNA

Nel recupero della quarta giornata finisce 1-0: decide Llorente. Simeone a quota 38 insieme al Barcellona

© Getty Images Nel recupero della quarta giornata di Liga, l'Atletico Madrid batte 1-0 il Siviglia e raggiunge il Barcellona al terzo posto con 38 punti. I prossimi avversari dell'Inter in Champions si impongono grazie al gol ad inizio ripresa di Llorente, che insacca dopo un suo cross respinto dalla difesa andalusa, e resistono nonostante il rosso al 70' a Soyuncu. Gli uomini di Sanchez Flores restano a quota 16, a +3 sulla zona retrocessione.

Con tanta sofferenza, l'Atletico Madrid batte 1-0 il Siviglia nel recupero della quarta giornata di Liga, che ora non ha più vecchi turni in sospeso. Un successo fondamentale, perché vale il terzo posto. I colchoneros e gli andalusi si annullano in un primo tempo con poche occasioni: la migliore ce l'ha in avvio Morata, che spara però addosso a Dmitrovic. Nella ripresa, invece, la sfida si sblocca subito: dopo appena 38 secondi, Llorente mette al centro per l'ex Juve, la difesa andalusa respinge ma proprio sull'autore del cross, che ribadisce in rete e firma l'1-0. La partita sembra poter cambiare al 70': Soyuncu, da pochi minuti entrato al posto di Koke, interviene malamente da dietro su Ocampos. L'arbitro grado estrae il giallo ma, richiamato al Var, nota il piede a martello da dietro sulla caviglia dell'ex Milan: inevitabile il rosso e Atletico in dieci. Simeone richiama Griezmann coprendosi con Mandava e l'Atletico, nonostante l'assalto degli andalusi, resiste. Un successo importante per i prossimi avversari dell'Inter in Champions: Simeone si porta a +3 sul Bilbao quinto e aggancia il Barcellona, confermandosi nei primi quattro posti. A quota 16, invece, il Siviglia, che non riesce a compiere lo scatto salvezza e resta a +3 sul Celta Vigo terzultimo.

