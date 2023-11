Liga: l'Athletic ferma il Girona. Ora i catalani guidano col Real Madrid

SPAGNA

Dopo cinque vittorie consecutive si interrompe la striscia della capolista, che non pareggiava dal 12 agosto: l'1-1 contro il Bilbao vale l'aggancio alle merengues

© Getty Images Questa volta il Girona di Míchel non effettua il controsorpasso sul Real Madrid. Dopo cinque vittorie consecutive, la serie che si era aperta proprio dopo il ko coi blancos si interrompe contro l'Athletic Bilbao: al Montilivi è 1-1 contro i baschi, che agganciano la Real Sociedad al quinto posto. Iñaki Williams (67') risponde a Tsygankov e ferma i catalani, che ora guidano con 35 punti insieme al Real Madrid: è +4 su Barcellona e Atletico.

Tanto spettacolo e sole due reti al Montilivi, nella sfida che concludeva la 14a giornata della Liga e interrompe la leadership solitaria del Girona: contro l'Athletic Bilbao, i catalani vanno in vantaggio e si fanno raggiungere sull'1-1, limitandosi all'aggancio al Real Madrid con 35 punti. Nei primi dieci minuti ci sono solo i baschi al Montilivi, che trema sotto i colpi di Guruzeta e Iñaki Williams. Serve un quarto d'ora per vedere in attacco il Girona, trascinato da un ottimo Stuani. Dopo due chances fallite, Unai Simon deve effettuare una grande parata sull'inserimento dell'uruguagio, evitando un gol sicuro al 17'. Lo spavento risveglia l'Athletic, con Guruzeta e Sancet a impegnare Gazzaniga, che è decisivo in tre occasioni nel primo tempo. Una sua parata evita la rete di Vesga, mentre Yangel Herrera si vede annullare un gol per offside. Si va così al riposo sullo 0-0 e, alla ripresa delle ostilità, spinge il Girona.

I catalani inseguono il gol e lo trovano al 55', con l'ennesima giocata sulla fascia di Savio: il brasiliano, attenzionato dal Man City per la prossima stagione, pesca Tsygankov sul secondo palo e ispira la rete dell'ucraino. Il vantaggio del Girona, che sfiora il raddoppio con Aleix Garcia (alto), dura solo dodici minuti: è Iñaki Williams a pareggiare per un Bilbao insolitamente vestito di blu per evitare la confusione cromatica, ed è 1-1 al 67'. L'attaccante ghanese sfiora anche il gol-vittoria, evitato da Gazzaniga, ma nel finale c'è solo una squadra in campo. Il Girona pianta le tende nella metà campo avversaria e spreca due occasioni clamorose con Yangel Herrera e Pablo Torre. La vittoria non arriva ed è 1-1 tra i catalani e l'Athletic. Míchel e i suoi interrompono una serie di cinque vittorie consecutive, iniziata dopo il ko col Real Madrid, e agganciano le merengues in vetta alla Liga con 35 punti: è +4 su Atleti e Barça. Il pari non usciva, per la capolista, dal 12 agosto e dalla prima giornata: da allora undici vittorie e un ko, prima del match odierno. Sorride per un punto prezioso, invece, l'Athletic Bilbao: la squadra del Txingurri Valverde aggancia la Real Sociedad ed è quinta con 25 punti.

