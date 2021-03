Liga: il Siviglia stende l’Elche e ipoteca la zona Champions

SPAGNA

Quarto posto sempre più consolidato dopo il 2-0 firmato da En-Nesyri e Vazquez. Il Real Madrid, terzo, è ora solo distante 3 lunghezze

All’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, per il recupero della seconda giornata di Liga, il Siviglia ha la meglio 2-0 contro l’Elche. En-Nesyri (43’) e Vazquez (90’) firmano i gol che consentono a Lopetegui di rafforzare ulteriormente il quarto posto (ora sono 9 i punti di vantaggio sulla Real Sociedad quinta): partecipazione alla prossima Champions ormai ipotecata e terza posizione del Real Madrid distante solo 3 lunghezze. Getty Images

Difficile azzardare addirittura un rientro nella corsa scudetto, ma il Siviglia con i suoi attuali 54 punti in classifica può ora dirsi abbastanza tranquillo di riconfermarsi nella prossima edizione della Champions League, dalla quale è stata eliminato agli ottavi non più tardi di otto giorni fa. Il successo casalingo contro l’Elche può essere il viatico per ipotecare un piazzamento nelle prime quattro posizioni, nonché di dare l’assalto concreto almeno al terzo posto occupato dal Real Madrid, che adesso è lontano appena 3 lunghezze.

Il match si apre con Suso che conclude dalla distanza, ma Edgar Badia è bravo a deviare il tiro che era indirizzato all’angolino. Al 25’ anche gli ospiti si costruiscono una buona chance grazie a Guido Carrillo, il quale stacca bene su un cross ma colpisce alto sopra la traversa. Dopo un sinistro di Suso che sfiora il palo, i padroni di casa sbloccano la situazione al 43’: un attivissimo Suso mette all’altezza del dischetto un pallone preciso per il colpo di testa vincente di En-Nesyri. Badia è battuto sulla sua destra, con la sfera che lambisce anche il palo interno. Lo stesso portiere dell’Elche è però poi bravissimo nella ripresa a tenere ancora in partita i suoi compagni con due belle parate su Oscar e Rakitic. Un colpo di testa di En-Nesyri non inquadra di pochissimo lo specchio della porta al 60’. La squadra di Lopetegui gestisce il vantaggio fino al 90’, quando il subentrato Franco Vazquez scarica di tacco sotto le gambe del difensore Calvo, dopo uno stop, il traversone dalla sinistra di Oliver Torres, per il definitivo 2-0. Per ora, il sogno di conquistare la seconda Liga della loro storia rimane ancora un miraggio per i detentori dell’Europa League: l’Atletico capolista ha 9 punti in più, ma quest’anno (più che mai) tutto potrebbe ancora clamorosamente succedere.

