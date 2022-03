Liga, il Siviglia non passa con l’Alaves

SPAGNA

Solo 0-0 per gli uomini di Lopetegui sul campo della terzultima in classifica. Ora il Real è a 5 punti, ma può allungare

Senza molte delle sue stelle, il Siviglia fatica a brillare. Nella 27ª giornata di Liga, gli uomini di Lopetegui pareggiano 0-0 sul campo dell’Alaves, mostrandosi lenti nella costruzione del gioco in assenza di alcuni dei loro uomini migliori, da Lamela al Papu Gomez passando per v. Il punto conquistato porta i biancorossi a -5 dal Real Madrid primo, impegnato contro la Real Sociedad sabato sera. Alaves terzultimo a -3 dalla salvezza. afp

Il Siviglia non sfonda il muro dell’Alaves e spreca l’occasione di mettere pressione al Real Madrid, portandosi a cinque punti dalla capolista, impegnata domani nella non facile sfida con la Real Sociedad. Gli uomini di Lopetegui non vanno oltre lo 0-0 in trasferta, in una prova opaca in cui pesano le assenze delle scintille di geni del calcio come Lamela, Martial e Papu Gomez. Non è un caso allora se l’unica volta in cui gli ospiti riescono a bucare Pacheco avviene per una deviazione casuale, quando al 6’ En Nesiry viene colpito da un tiro di Delaney: la sua posizione in offside fa annullare la rete. L’Alaves non si limita ad aspettare gli avversari e prova a gettarsi negli spazi, chiamando Bono all’intervento sulla botta di Rioja dal limite dell’area.



L’ex Milan Ocampos cerca l’invenzione mancata nei primi 40’, ma i suoi tentativi nel finale di primo tempo e a inizio ripresa non centrano lo specchio della porta. L’occasione migliore, per la verità, capita sul destro di Pere Pons al 61’: il tiro da ottima posizione sul passaggio illuminante di Moya termina a lato. Nel finale il Siviglia non sembra avere le gambe per cambiare il ritmo, all’Alaves il pareggio va bene e lo 0-0 si trascina fino alla fine, anche dopo la doppia chance per Munir neutralizzata in due tempi da Pacheco. Per gli uomini di Lopetegui il secondo posto sembra in ghiaccio, ma il sogno scudetto può allontanarsi. L’Alaves, terzultimo, si porta momentaneamente a -3 dal Granada, ultimo gradino per la salvezza.