Liga: il Siviglia fallisce l’allungo al secondo posto, solo 1-1 contro il Cadice

SPAGNA

In vantaggio con En Nesyri, gli andalusi si fanno rimontare nella ripresa dal capolavoro su punizione di Lucas Perez

Il Siviglia si regala, almeno per 24 ore, il secondo posto solitario in Liga. Tuttavia, la formazione di Lopetegui perde una grande occasione per allungare ulteriormente su Barcellona e Atletico Madrid in attesa delle loro rispettive partite: è infatti solo 1-1 in casa contro il Cadice quart'ultimo. Un colpo di testa di En Nesyri porta in vantaggio gli andalusi al 7’. È però una grande punizione di Lucas Perez (66’) a firmare il definitivo pareggio. Getty Images

Il Siviglia fallisce sorprendentemente l’opportunità di portarsi momentaneamente a +3 e a +5 rispettivamente su Barcellona e Atletico Madrid nella battaglia per la seconda posizione in Liga: il Cadice, quartultimo a +2 dalla zona retrocessione, strappa un buon punto in chiave salvezza. Ottimo approccio all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán da parte degli andalusi, che sbloccano il risultato al 7’: calcio d’angolo dalla destra battuto da Rakitic e colpo di testa perfetto di En Nesyri, che insacca sul secondo palo alle spalle di un immobile Ledesma. Al 22’ José Mari impegna Bono, che con una prodezza tiene il vantaggio degli uomini allenati da Lopetegui. Il portiere del Siviglia si ripete poco più tardi su Lucas Perez, dopo di che è il Papu Gomez a sfiorare il 2-0 allo scadere del primo tempo (bella parata di Ledesma). Quando ormai il Siviglia sembra ormai gestire abilmente il match, ecco arrivare il pari di Lucas Perez al 66’: punizione a giro magistrale del numero 25, praticamente a fil di palo e vicinissima all’incrocio. Nulla da fare per Bono. Così come non c’è niente da fare per En Nesyri per riportare in avanti il Siviglia al 90’. Domenica il Barcellona potrebbe essere secondo da solo.