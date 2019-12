Liga: il Siviglia batte in trasferta il Maiorca, Barça e Real a 2 punti

SPAGNA

Il Siviglia non sbaglia la trasferta sul campo del Maiorca e vince piuttosto autorevolmente per 2-0, portandosi momentaneamente a due punti di distacco da Barcellona e Real Madrid che conducono in coabitazione la Liga spagnola. Gli andalusi si portano in vantaggio al 20' grazie al colpo di testa di Diego Carlos, poi nella ripresa è Ever Banega a chiudere i conti grazie a un rigore trasformato al 63'. Balearici a un punto dalla zona retrocessione.

Il Siviglia manda un messaggio a Barcellona e Real Madrid: per la corsa alla vittoria del campionato, quest'anno, non si potranno lasciare punti per strada. Gli andalusi fanno infatti il loro dovere e vincono sul campo del Maiorca in maniera convincente, con un gol per tempo e senza dare mai l'impressione di una partita che possa essere riaperta. L'altra faccia della medaglia è la classifica dei balearici, che hanno solo un punto di vantaggio sul Celta Vigo terz'ultimo (ma che domani avrà l'occasione di tentare il sorpasso). A iniziare meglio la partita è il Maiorca, con una conclusione di Lago Junior che però sorvola la traversa. Il Siviglia però reagisce quasi subito: Ocampos viene chiuso sul più bello, El Haddadi alza troppo la mira con un gran bolide dalla distanza e alla fine gli andalusi passano: è Diego Carlos ad andare a segno al 20' con un colpo di testa vincente su corner battuto dall'ex interista Banega, sfruttando anche un'uscita a viole del portiere di casa Manolo Reina. Budimir potrebbe pareggiare con un siluro che però sfiora il palo, quindi arriva anche il Var ad annullare una rete ai padroni di casa. Nella ripresa però il Maiorca non riesce più a impensierire i Rojiblancos con la continuità mostrata nelle fasi conclusive del primo tempo, tanto che il più vicino ad andare al gol è Ocampos con una conclusione rasoterra che non inganna Manolo Reina. Al 63' arriva quindi il pestone di Baba Mohammed ai danni di Joan Jordan: l'arbitro fischia il calcio di rigore, che Banega trasforma. L'ultima mezz'ora si rivela dunque mera accademia, nonostante le sostituzioni chiamate da Vicente Moreno e un unico spunto di Chavarria reso inutile dal fischio dell'arbitro, che ferma tutto per fuorigioco.