Liga: il Real Madrid vince anche senza Benzema: 4-1 al Maiorca

SPAGNA

I campioni di Spagna ribaltano il vantaggio di Muriqi con il gol capolavoro di Valverde, Vinicius, Rodrygo e Rudiger

© Getty Images Quinto successo consecutivo e primo posto solitario in classifica. Così il Real Madrid, nella gara valida per la quinta giornata di Liga, risponde al Barcellona con una vittoria per 4-1 sul Maiorca. Al Santiago Bernabeu i blancos, senza l’infortunato Karim Benzema, vanno in svantaggio al 35’ con Muriqi che sigla l’1-0. Nel recupero del primo tempo Valverde firma il pari. Vinicius (72’), Rodrygo (89’) e Rudiger(94’) regalano la vittoria al Real.

REAL MADRID - MAIORCA 4-1

Tre punti e vetta della classifica in solitaria. Così il Real Madrid, senza la sua stella in attacco Karim Benzema bloccato per infortunio, soffre ma alla fine piega per 4-1 il Maiorca. Sul terreno del Santiago Bernabeu, i padroni di casa partono col piede sull'acceleratore e si avvicinano più volte alla porta avversaria con Kroos e Rodrygo. È nel momento migliore dei blancos che il Maiorca passa in vantaggio: la punizione di Kant-In trova la testa di Muriqi che infila il pallone sotto la traversa. 1-0 per per gli ospiti. Il gol del pari, dopo numerosissime occasioni, arriva solo nei minuti di recupero del primo tempo al 48'. Valverde calcia dal limite dell’area e infila il pallone sotto al sette: a nulla serve il tentativo di Rajkovic di bloccare il pallone. Nella ripresa partono forte i ragazzi di Aguirre con Sanchez che si divora il gol del 2-1. Ancelotti inserisce Modric, Carvajal, Fernandez e Camavinga, e la musica cambia nel giro di pochi minuti. Al 72’ Rodrygo serve un assist a Vinicius che col destro ribalta il risultato e porta in avanti i blancos. Per il brasiliano si tratta della quarta rete in questo campionato. Nel finale ecco che i campioni di Spagna chiudono definitivamente la partita: prima Rodrygo (89’) e poi Rudiger (94’), al suo primo gol con il Real, siglano il poker. La squadra di Ancelotti vola in testa alla Liga a punteggio pieno.