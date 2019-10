Liga: il Real Madrid consolida la vetta, 4-2 al Granada

SPAGNA

Il Real Madrid tenta la fuga in Liga. Al Bernabeu gli uomini di Zidane riscattano il mezzo passo falso in Champions League contro il Brugge e piegano il Granada per 4-2. Le merengues dominano fin dall’inizio, portandosi in vantaggio al 2’ con Benzema; Hazard raddoppia nel finale di primo tempo e Modric pesca il tris a inizio ripresa. Machis e Duarte accorciano le distanze, ma James Rodriguez chiude definitivamente i conti in pieno recupero. Blancos sempre più capilista.

Il Real Madrid trova la rete del vantaggio dopo nemmeno 2 minuti di gioco. Fantastica apertura di esterno sinistro di Bale dal limite dell’area: pallone filtrante per Benzema che, tutto solo davanti a Rui Silva, lo trafigge con un sinistro di prima intenzione. Il Granada è costretto a effettuare subito una sostituzione, perché Montoro accusa un guaio muscolare e lascia il posto all’ex romanista Gonalons. Al 16’ i Blancos vanno a un passo dal 2-0: pallone perfetto di Benzema che dal limite pesca Valverde, tutto solo in area di rigore, ma il suo colpo di testa vede Rui Silva salvarsi bloccando in tuffo. Lo stesso portiere portoghese compie una prodezza su Carvajal, il cui destro a colpo sicuro trova il grande intervento dell’estremo difensore, che si salva con un piede mettendo in calcio d’angolo. Il raddoppio madrileno arriva comunque allo scadere del primo tempo: Valverde recupera un pallone con grande caparbietà sulla trequarti in posizione centrale e serve in profondità Hazard. Pallonetto del belga e pallone in fondo al sacco. Primo gol di Hazard con la maglia delle merengues. Nel frattempo, tra le fila del Real Madrid, si fa male Kroos, autore di un ottimo primo tempo, che viene rilevato da Modric. Lo stesso vicecampione del mondo trova un gol capolavoro dai 20 metri, lasciando partire un destro imprendibile che si insacca sotto l’incrocio dei pali; Rui Silva vola ma non può arrivarci. Il match sembrerebbe chiuso, ma tra il 70’ e il 77’ il Granada accorcia pericolosamente le distanze con il rigore di Machis e la rete di Duarte. Tuttavia James Rodriguez in pieno recupero vola in contropiede e chiude l’assist di Odriozola. Il Real Madrid è sempre più capolista e allunga, al momento, su Atletico e Barcellona.

Nel lunch match il Levante vince sul campo del Leganes 2-1. Il rigore di Roger apre le marcature per gli ospiti, Campana raddoppia a inizio ripresa; Braithwaite riapre i giochi al 76’ ma quattro minuti più tardi sbaglia il rigore del possibile 2-2.