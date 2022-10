Liga: Real Madrid più forte dell’Elche… e del Var, Ancelotti allunga in testa alla classifica

SPAGNA

Nonostante tre gol annullati dalla tecnologia i Blancos si impongono 3-0 sull’ultima in classifica e vanno a +6 sul Barcellona

© Getty Images In attesa del Barcellona contro il Villarreal, il Real Madrid si impone 3-0 in casa dell’Elche nella decima giornata della Liga e allunga in testa alla classifica. Ancelotti deve superare sia gli avversari che il Var, che annulla ben tre gol ai suoi. Reti valide invece di Valverde, Benzema e Asensio. Nelle altre partite, Valladolid a valanga 4-1 sul Celta Vigo, successo per la Real Sociedad sul Maiorca (1-0), 0-0 tra Cadice e Betis.

REAL MADRID-ELCHE 3-0

Il Real Madrid supera l’Elche (e il Var) e allunga in testa a +6 in attesa del Barcellona in campo domani col Villarreal. Nel primo tempo la squadra di Ancelotti va in rete tre volte, ma solo una è valida: il Var annulla infatti i gol di Benzema e Alaba al 6’ e al 26’, tutto buono invece all’11’ con la firma di Valverde. La sfida tra il Real e il Var prosegue anche nella ripresa ed è sempre la tecnologia a trionfare quando annulla la rete di Benzema al 61’ ancora per fuorigioco come le due precedenti, passa però un quarto d’ora e finalmente il neo-Pallone d’Oro riesce ad entrare nel tabellino per il raddoppio Blancos. E’ il gol che chiude il match, Asensio arrotonda nel finale.



REAL SOCIEDAD-MAIORCA 1-0

La Real Sociedad balza al secondo posto insieme al Barcellona, in campo domani, grazie alla quinta vittoria consecutiva in campionato. Maiorca in crisi e a soli due punti sopra la zona retrocessione. Decisivo per i baschi il gol di Merino dopo appena quattro minuti, al 58’ ci pensa il Var ad annullare il pareggio ospite di Ndiaye e i padroni di casa riescono ad amministrare fino al fischio finale.



VALLADOLID-CELTA VIGO 4-1

Colpo in chiave salvezza del Valladolid che scavalca proprio il Celta Vigo in classifica. Botta e risposta Mesa-Rodriguez nel primo tempo, poi nella ripresa succede di tutto. Fernandez porta avanti i padroni di casa e Leon cala il tris, poi lo stesso Leon sbaglia un rigore al 78’ salvo poi firmare il poker dopo appena sessanta secondi dall’errore dal dischetto. All’87’ è invece Aspas a sbagliare due volte un calcio di rigore: sia al primo tentativo, sia nella ripetizione concessa dall’arbitro. Il Celta manca l’occasione di accorciare e il match si chiude qui.



CADICE-BETIS 0-0

Frena il Betis Siviglia in casa del Cadice penultimo e gli andalusi perdono l’occasione di superare l’Atletico Madrid in classifica. Sono addirittura i padroni di casa, sfavoriti sulla carta, a rendersi più pericolosi due volte sia nel primo tempo che nella ripresa: Fernandez manca di precisione al 23’ e poi si vede parare il tiro da un miracolo di Bravo a metà secondo tempo, anche Lozano e Perez tentano la fortuna ma il muro biancoverde regge.