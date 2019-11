Liga: il Real Madrid annienta 4-0 l’Eibar, doppietta di Benzema

SPAGNA

Non c’è partita all’Ipurúa. Il Real Madrid archivia la pratica Eibar in poco di meno di mezz’ora di gioco e torna in testa alla Liga: Benzema sblocca il risultato al 17’, poi due rigori messi a segno da Sergio Ramos (20’) e dallo stesso Benzema (29’) congelano di fatto il match. Valverde sigla al 61’ il definitivo 4-0. Il Granada incappa nella terza sconfitta consecutiva: il Valencia lo supera 2-0 con i gol di Wass e Torres e lo aggancia in classifica al sesto posto. Alaves-Valladolid 3-0.

EIBAR-REAL MADRID 0-4

Il palo di Benzema, partito in posizione di fuorigioco, è solamente il preludio al netto successo dei madrileni. Il portiere Dmitrovic salva tutto sul destro al volo del francese, che poi sblocca il risultato al 17’: Modric si libera in area, calcia il pallone che finisce sui piedi di Benzema (dopo un tocco di Vazquez davanti a Dmitrovic) che da posizione defilata a porta vuota non sbaglia. Al 20’ De Blasis sgambetta nella propria area di rigore Hazard; dal dischetto Sergio Ramos spiazza l’estremo difensore avversario e firma il 2-0. Il primo segno di risveglio da parte dell’Eibar arriva al 22’, con Escalante che spaventa con un tiro dai 35 metri Courtois, leggermente fuori dai pali. Ma contro questo Real Madrid non c’è veramente storia. Vazquez salta secco Jose Angel, costretto a stenderlo in area per il secondo penalty a favore della squadra di Zidane; dagli 11 metri Benzema trasforma con una conclusione molto simile a quella di Ramos. 3-0 in nemmeno mezz’ora di gioco. I baschi provano a reagire nel secondo tempo, ma è tutto inutile, perché il Real Madrid gestisce senza problemi e sigla il 4-0 con un grande fendente di Valverde dal limite dell’area con il destro sull’assist di Modric. Real Sociedad superata in classifica e vetta della Liga nuovamente raggiunta per i blancos. Courtois tiene la propria porta inviolata per la quinta partita di fila tra campionato e Champions League.

VALENCIA-GRANADA 2-0

Crollo verticale per il Granada che, dopo avere sognato in grande nelle scorse settimane grazie al primo posto provvisorio in classifica, sbatte anche a Valencia e subisce la sua terza sconfitta consecutiva e scivola in sesta posizione, in attesa delle gare di domani. Gli uomini di Celades vincono nel finale di gara grazie alla rete al 74’ di Wass, dopo un incredibile pallone mancato da Gomez, e a quella messa a segno da Torres nell’ultimo minuto di recupero (gran sinistro da fuori area). Il Valencia aggancia in classifica proprio gli andalusi.

ALAVES-VALLADOLID 3-0

Non c’è partita al Mendizorrotza. L’Alaves sblocca il risultato al 26’ con un diagonale sinistro rasoterra dal limite di Joselu che si infila nell’angolino basso. Al 32’ il portiere Masip commette una papera a dir poco clamorosa, facendosi sfuggire dalle mani un pallone innocuo (e già bloccato) sul colpo di testa a campanile del suo compagno di squadra Barba; Pina ringrazia e segna a porta vuota. Al 75’ Alcaraz scaglia un calcione ai danni di Duarte; Perez trasforma il rigore del definitivo 3-0. L’Alaves si porta a quota 15 punti in classifica.