Liga: il Real frena in casa con il Girona ma riprende la vetta, + 1 sul Barcellona

SPAGNA

I blancos vengono ripresi dal gol su rigore dei catalani: il punto conquistato basta ad Ancelotti per rimanere al comando a 32 punti

© Getty Images Nella dodicesima giornata di Liga il Real Madrid impatta contro un ottimo Girona - 1-1 il risultato finale - e rimane in testa alla classifica a +1 sul Barcellona. La formazione di Ancelotti, senza Benzema e Tchouameni, fatica nel primo tempo e sbatte contro il muro degli ospiti. Gara che cambia negli ultimi 20 minuti di gioco: Vinicius Junior porta in avanti i Blancos al 70’, risponde Stuani su rigore all’80’ che riporta in parità la gara.

REAL MADRID - GIRONA 1-1

Il Real Madrid trema: alla fine finisce 1-1 con il Girona. Al Bernabeu la squadra di Ancelotti inizia meglio e sfiora il vantaggio con Modric e Rodrygo, ma gli ospiti prendono le misure e i Blancos si riescono a rendere pericolosi con tiri dalla distanza. Dall'altra parte i catalani si difendono bene e sfiorano il vantaggio con Herrera che supera Courtois ma colpisce in pieno la traversa al 37’. La ripresa si apre con i campioni di Spagna ancora in difficoltà: Rudiger sbaglia e serve Castellanos che manda in profondità Valery: Courtois si fa trovare pronto e difende la porta dei Blancos. Nel momento peggiore del Real, però, la zampata di Vinicius (70’) su assist di Valverde porta in avanti i padroni di casa. Blancos che sembrano caricarsi e solo una grande parata di Gazzaniga su Asensio evita il raddoppio. All’80’ ecco che cambia nuovamente il match: un tocco di mano da parte di Asensio, dopo un controllo al Var, dà l’occasione al Girona di pareggiare i conti. Dal dischetto va Stuani che non sbaglia: 1-1 al Bernabeu. All’88’ Real che trova di nuovo il vantaggio con Rodrygo, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere. Nel finale la squadra di Ancelotti rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Kroos. Al triplice fischio il Real si deve accontentare di un solo punto, ma la vetta della classifica è salva.