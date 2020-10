Liga, il Real fa festa nel 'Clasico': Barcellona battuto al Camp Nou

SPAGNA

Il primo ‘Clasico’ della stagione va al Real Madrid: le merengues battono 3-1 il Barcellona al Camp Nou (a porte chiuse) e si mettono alle spalle i deludenti risultati degli ultimi tempi in Liga e in Champions. Partita vivace sin dall’inizio: Valverde porta in vantaggio il Real al 5’, Ansu Fati pareggia all’8’. Si decide tutto nella ripresa: Sergio Ramos si guadagna un rigore che segna in prima persona al 63’, Modric mette la parola fine al 90’. Liga, Barcellona-Real Madrid 1-3: le foto della partita

































































































Ultime gallery Vedi tutte

Come svoltare una stagione e allontanare ogni polemica in soli 90 minuti. Si può sintetizzare così la convincente prova del Real Madrid, che batte 3-1 il Barcellona a domicilio e conquista il ‘Clasico’. L’atmosfera desolante degli spalti vuoti del Camp Nou per le misure anti-Covid è ampiamente compensata dallo spettacolo che le due squadre mettono in scena sin dai primi minuti: al 5’ Valverde porta in vantaggio le merengues al termine di una velocissima azione in verticale, sfruttando nel migliore dei modi la profonda imbeccata di Benzema.

Neanche tre minuti dopo, però, il solito Leo Messi ispira con un lancio illuminante Jordi Alba che dalla sinistra fa partire un cross basso e preciso per la zampata di Ansu Fati che vale l’1-1. La partita prosegue con gran ritmo, Messi da una parte e Benzema dall’altra falliscono un’occasione a testa, e con il passare dei minuti l’equilibrio non sembra schiodarsi. Al 59’, però, cambia tutto: Jordi Alba trattiene in area Sergio Ramos e, dopo una revisione al Var di quasi 4 minuti, l’arbitro Munuera indica il dischetto. Dagli undici metri va proprio il capitano madridista che non sbaglia. Il gol è un brutto colpo per il Barça, Koeman le prova tutte a livello di cambi (dentro nel finale anche Griezmann e Dembelé) ma al 90’ Modric, sfruttando una difesa troppo sbilanciata, dribbla il portiere Neto, firma il colpo del ko e regala, almeno momentaneamente, la testa della classifica agli uomini di Zidane.

RISULTATI E CLASSIFICHE