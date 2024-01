Liga, il Girona come il Leicester? Per ora ha fatto meglio...

LA FAVOLA

Alla fine del girone d'andata la squadra di Míchel è al secondo posto appaiata alla capolista come le Foxes nel 2015/16, ma gli andalusi hanno 9 punti in più della squadra allora di Ranieri

© Getty Images 15 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta nella prime 19 giornate della Liga, quattro gol segnati a Barcellona e Atletico e primo posto in classifica condiviso con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Da inizio stagione i tifosi del Girona vivono una favola che a molti sta ricordando da vicino l'impresa compiuta dal mitico Leicester di Claudio Ranieri nel 2015/16, quando vinse a sorpresa la Premier League dopo essere arrivato 14esimo la stagione precedente. “Non possiamo tenere il ritmo del Madrid, non vogliamo metterci addosso l'etichetta di sfidanti" ha dichiarato il tecnico Michel dopo l'incredibile vittoria sull'Atletico di ieri sera, ma le coincidenze con l'incredibile cavalcata delle Foxes di otto anni fa autorizzano i tifosi a sognare.

Come il Leicester anche il Girona ha scarsissima esperienza e tradizione nel massimo campionato, è solo alla sua quarta partecipazione nella Liga e lo scorso anno chiuse al decimo posto (da neopromossa), ma soprattutto come la squadra di Ranieri nel 2015/16 ha chiuso il girone di andata al secondo posto e con gli stessi punti della capolista (Real campione d'inverno per lo scontro diretto). Otto anni fa la squadra di Ranieri era prima insieme all'Arsenal a quota 39, oggi il Girona ha conquistato addirittura 9 punti in più...

La squadra catalana è un piccolo miracolo, ha il miglior attacco del campionato e guida meritatamente la classifica grazie ad un gioco tanto spettacolare quanto efficace, pensare che a fine anno possa trionfare non è un’eresia e riconcilia con la passione del calcio, dove nulla è impossibile. Non ci vuole ancora pensare però il tecnico Michel: “Per parlare di cose più importanti, come la Champions League, dobbiamo arrivare alle ultime 10 partite… poi sarò pronto a parlare del nostro prossimo obiettivo” ha dichiarato, e i tifosi catalani già sognano di vederlo festeggiare in conferenza stampa come fece Ranieri (“We are in Champions League, dilidin dilidon”).

Ma chi è Michel? Talentuosa mezzala del Rayo Vallecano tra gli Anni 90 e 2000, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conosciuto come Míchel, nella sua carriera di allenatore ha portato in Liga prima il Rayo (2018) e poi l’Huesca (2020), ma la vera svolta è arrivata con l'arrivo a Girona. Nel 2022 conquista la promozione, l'anno successivo centra la salvezza senza problemi e oggi vive il sogno da capolista grazie ad un gioco divertente e spettacolare fatto di pressing e occupazione degli spazi. Il 4-3-3 è il modulo di riferimento e lo stile di gioco si avvicina a quello del Manchester City di Guardiola...

L’impronta dei Guardiola - Dopo una vita nei campionati minori spagnoli, dieci anni fa il Girona ha dovuto coinvolgere i propri tifosi per ripianare i debiti. “El Girona tambien es mio” (Il Girona è anche mio) era il motto dell'azionariato popolare, che raccogliendo 300mila euro ha evitato il fallimento del club e aperto le porte all’ingresso degli attuali proprietari: nell’agosto 2017 il 44% delle azioni è stato rilevato dal City Football Group e un altro 44% dal Girona Football Group guidato da Pere Guardiola, il fratello di Pep, che oggi ricopre il ruolo di presidente del Consiglio d’Amministrazione e amministratore delegato del club.

Vedi anche Calcio estero Liga: il Girona non muore mai, 4-3 all’Atletico e aggancio immediato al Real