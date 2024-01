Real Madrid di misura: decide Rudiger, è vetta in Liga. Aspettando il Girona 

IN SPAGNA

La squadra di Ancelotti trionfa a fatica per 1-0 al Bernabeu grazie all'ex Roma, ok Celta Vigo e Granada

© Getty Images Nella diciannovesima e ultima gara del girone di andata della Liga il Real Madrid vince per 1-0 a fatica contro il Maiorca al Bernabeu e chiude a 48 punti al giro di boa: dopo due pali colpiti dagli ospiti e uno dalle Merengues (con Brahim Diaz), la squadra di Ancelotti riesce a strappare i tre punti grazie all’incornata di Rudiger al 78’. Il Betis Siviglia cade per 2-1 sul campo del Celta Vigo, mentre il Granada piega il Cadice 2-0.

REAL MADRID-MAIORCA 1-0

Chiude il girone di andata al primo posto il Real Madrid, che trionfa a fatica per 1-0 contro il Maiorca al Bernabeu. Ottimo avvio delle Merengues, che cercano di gestire il possesso per schiacciare gli avversari nella loro metà campo. Vinicius va vicinissimo al vantaggio, con un diagonale mancino al 20’. Gli ospiti non si fanno schiacciare dalla pressione, e poco prima del duplice fischio sfiorano clamorosamente il vantaggio: al 41’ traversa piena colpita da Sanchez, con un colpo di testa che batte Lunin ma non si insacca. Nel secondo tempo gli uomini di Aguirre colpiscono un altro legno, con il mancino di Costa al 54’ che grazia ancora una volta l’estremo difensore ucraino dei Blancos. Al 69’ tornano a spingere i padroni di casa, con Brahim Diaz che emula i due avversari in maglia rossa e colpisce il terzo palo del match, con il tap-in in tuffo di testa dopo la conclusione di Rodrygo respinta da Rajkovic. Nel quarto d’ora finale i padroni di casa mettono il turbo, e al 78’ arriva l’1-0: corner perfetto di Modric, Rudiger svetta più alto di tutti e incorna sotto l’incrocio dei pali. Nei minuti conclusivi gli ospiti provano l’impossibile per pareggiare i conti, ma alla fine vince il Real, che grazie a questo 1-0 chiude il girone d’andata in testa e a 48 punti. Bloccato a quota 18 il Maiorca.

CELTA VIGO-BETIS SIVIGLIA 2-1

Cade il Betis Siviglia, sconfitto 2-1 sul campo del Celta Vigo. Pronti via e i biancoverdi sono già avanti di un gol, con Isco che al sesto minuto di gioco inventa per l’1-0 di Aitor Ruibal. La reazione dei padroni di casa è rabbiosa, e dopo seicento secondi arriva subito il pari: Iago Aspas non sbaglia dal dischetto e riporta l’incontro in equilibrio. Dopo l’1-1 gli uomini di Rafa Benitez continuano a premere sull’acceleratore per completare la rimonta, ma il primo tempo si chiude in parità. I Celestes aprono bene la ripresa, ma con il passare dei minuti gli andalusi prendono sempre più campo. Nel miglior momento della squadra di Pellegrini, Strand Larsen firma l’inaspettato 2-1 dei padroni di casa all’86’, ma il gol viene annullato dopo il controllo al Var. In pieno recupero la squadra di Benitez riesce a vincerla: al 96’ Swedberg trova la rete che chiude la partita, questa volta senza ulteriori problemi nel convalidarla. Vince il Celta e sale a 16 punti, appena fuori dalla zona retrocessione. Frena il Betis, settimo a 28 punti.

GRANADA-CADICE 2-0

Colpo importante in zona salvezza per il Granada, che tra le mura casalinghe piega 2-0 il Cadice. I biancorossi cominciano bene il match, ma dopo pochi minuti l’inerzia si sposta dalla parte degli avversari. Nel miglior momento degli ospiti però, ecco che arriva l’1-0 dei padroni di casa, con la firma di Uzuni al 24’ (gol convalidato dopo un lungo check del Var). Gli uomini di Sergio reagiscono, ma il calcio di rigore guadagnato da Sobrino viene annullato dopo un altro controllo del Var. Nella ripresa è proprio Sobrino a diventare protagonista in negativo, quando al 54’, dopo il terzo controllo al monitor, il suo cartellino giallo diventa rosso a causa di un brutto fallo. La squadra di Medina approfitta della superiorità numerica, e al 70’ colpisce di nuovo per chiudere i conti: Neva apparecchia per il raddoppio siglato da Zaragoza. I gialloblù cercano di spaventare gli avversari subito dopo il secondo gol subito, ma la squadra di casa si porta a casa i tre punti senza ulteriori intoppi. Vince 2-0 il Granada e sale a 11 punti, staccando momentaneamente l’Almeria all’ultimo posto e avvicinandosi proprio al Cadice, diciottesimo a quota 15.