Liga: il Barcellona vince 2-1 al 93' a Las Palmas

SPAGNA

I catalani, sotto al 12' dopo la rete dell'ex Munir, rimontano grazie a Ferrán Torres e al rigore nel recupero di Gündoğan. Bilbao quarto insieme all'Atletico: 2-0 al Siviglia

© Getty Images Il turno infrasettimanale di Liga si chiude in modo rocambolesco: grazie al rigore al 93' di Gündoğan, il Barcellona batte 2-1 il Las Palmas e si riprende il terzo posto in solitaria, restando a -7 da Real e Girona. Inutile il gol al 12' dell'ex Munir El Haddadi, a segno anche Ferrán Torres (55'). In quarta piazza, insieme all'Atletico Madrid, c'è anche il Bilbao, che vince 2-0 a Siviglia con Vesga e Paredes. L'Osasuna batte 1-0 l'Almeria.

Vedi anche Calcio estero Liga: il Girona non muore mai, 4-3 all’Atletico e aggancio immediato al Real

LAS PALMAS-BARCELLONA 1-2

Inizia in maniera rocambolesca ma vincente il 2024 del Barcellona, che si impone 2-1 in casa del Las Palmas. Piove subito sul bagnato per Xavi, che all'11' è costretto a rinunciare per infortunio a Cancelo: al posto del portoghese, che accusa un problema al ginocchio sinistro, dentro Kristensen. Poco dopo, arriva il vantaggio della neopromossa: cross dalla destra di Ramirez, Iñaki Peña non ci arriva e il grande ex Munir El Haddadi, cresciuto nelle giovanili dei catalani, insacca. E ci sarebbe anche la grande occasione al 28': Muñoz conclude dal limite, trovando l'opposizione del portiere ospite, poi ci prova Ramirez che colpisce il palo con un destro deviato da Koundé.

Nella ripresa, però, il Barcellona pareggia, anche se in maniera fortunosa: un rimpallo rende la sfera giocabile per Ferran Torres, che di destro la mette all'angolino siglando l'1-1. Xavi prova a vincerla inserendo Yamal, Joao Felix e Roque e il match si decide al 93' con un incredibile episodio: Valles para su Joao Felix, Gündoğan è pronto a ribadire in rete di testa ma viene spinto da Sinkgraven, che si prende il cartellino rosso e provoca il calcio di rigore. Dal dischetto, l'ex City non sbaglia e salva Xavi. Nel finale, Roque ha due occasioni per segnare il tris, ma il risultato non cambia: Barcellona a quota 41. I catalani riescono a non perdere terreno da Girona e Real, sempre a +7, e staccano Atletico e Bilbao, a -3.

SIVIGLIA-ATHLETIC BILBAO 0-2

Colpaccio del Bilbao, che sfrutta al meglio il ko dell'Atletico per salire al quarto posto a quota 38 insieme ai colchoneros: decisivo il 2-0 al Sanchez-Pizjuan contro un Siviglia ora soltanto a +1 sul terzultimo posto. I baschi passano in vantaggio al 30' grazie al colpo di testa di Vesga su cross di Ruiz de Galarreta: incornata perfetta che finisce sul secondo palo battendo un immobile Dmitrovic. Nella ripresa, Valverde inserisce Herrera che trova subito l'assist al 76', regalando il tap-in a Paredes che segna il suo primo gol in Liga. Finale senza patemi e il Bilbao aggancia la zona Champions.

OSASUNA-ALMERIA 1-0

Sprofonda sempre di più l'Almeria, che perde 1-0 e resta ultimo e senza vittorie: ora, però, la salvezza dista 11 punti visto il successo del Celta. Si allontana, invece, l'Osasuna, che sale a quota 22, vale a dire a +7 sulla zona retrocessione. A decidere la sfida, a metà primo tempo, è l'ex Sampdoria e Crotone Ante Budimir: il croato, in posizione regolare, sfrutta un rimpallo su Muñoz che diventa assist e col sinistro trova l'angolino basso. Inutili gli assalti nella ripresa del fanalino di coda, sempre più in fondo alla classifica.