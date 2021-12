Liga: il Barcellona torna alla vittoria, crisi senza fine per la Real Sociedad

SPAGNA

I blaugrana si risollevano dopo due partite e superano solo 3-2 nel finale l’Elche, caduta casalinga per i baschi 3-1 dal Villarreal

Dopo due partite senza vittorie, torna al successo il Barcellona nella 18esima giornata della Liga. I blaugrana di Xavi avanti 2-0 rischiano la clamorosa rimonta contro l’Elche ma poi si impongono 3-2 nel finale al Camp Nou. Non ha invece fine la crisi della Real Sociedad, che incappa nella quarta sconfitta consecutiva dopo il 3-1 in casa per mano del Villarreal: i baschi scivolano fuori dalla zona Champions. Vince il Vallecano 2-0 all’Alaves.

BARCELLONA-ELCHE 3-2

Si rialza il Barcellona dopo il ko casalingo col Betis Siviglia e il pari esterno contro l’Osasuna, tornando così a ridosso della zona Europa. Gli uomini di Xavi, chiamati a vincere per forza contro un Elche relegato nelle fasce basse della classifica, si prendono un grande spavento, subiscono la parziale rimonta ma poi risolvono la pratica 3-2 nel finale. E’ il classe 1999 Ferran Jutgla, alla seconda presenza con la maglia blaugrana e la prima da titolare, a siglare il vantaggio al 16’. Poi al 19’ arriva l’immediato raddoppio di Gavi che virtualmente sembra chiudere già qui la partita. Nella ripresa però l’Elche reagisce e accade l’impensabile: nel giro di appena 94 secondi secondi, tra il 62’ e il 63’, Tete Morente e Milla firmano un micidiale uno-due che ristabilisce una clamorosa parità. Tremendo passaggio a vuoto del Barcellona che a questo punto si butta in avanti per recuperare il match e alla fine, al minuto 85’, riesce a riportarsi in vantaggio grazie a Nico servito dal solito Gavi. Per Xavi è un enorme sospiro di sollievo.

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL 1-3

Non riesce a uscire dal tunnel la Real Sociedad che incappa nella quarta sconfitta consecutiva e apre ufficialmente la crisi, crollando fuori dalla zona Champions dopo un avvio di stagione al massimo. Il Villarreal infila invece la seconda vittoria di fila e respira a metà classifica. Eppure sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 32’ con Isak, ma subito arriva il pareggio degli ospiti con Moreno al 38’. Duro colpo per i baschi che in avvio di ripresa vedono la situazione complicarsi ancora di più: il capitano Oyarzabal si becca un cartellino rosso diretto lasciando in dieci i suoi, allora il solito Moreno ne approfitta al 68’ per completare la rimonta. La Real Sociedad ci prova col cuore ma l’inferiorità numerica pesa, all’ultimo secondo arriva quindi il tris di Chukwueze.

VALLECANO-ALAVES 2-0

Prosegue l’ottimo campionato del Rayo Vallecano che resta in zona Europa con 30 punti, mentre l’Alaves non vince da sei partite consecutive e crolla a soli due punti dalla zona retrocessione. I padroni di casa ci impiegano meno di mezz’ora a fissare il risultato sul 2-0: Guardiola al 19’ e Catena al 26’ firmano l’uno-due che stende gli ospiti. Poi la terza squadra di Madrid amministra senza problemi, i baschi dal canto loro confermano il periodo di crisi e non riescono mai rientrare in partita.