Liga: il Barcellona torna a vincere anche in trasferta, 3-1 al Villarreal

SPAGNA

Secondo successo in due partite di campionato sulla panchina blaugrana per Xavi: Depay fa festeggiare i catalani allo scadere

Gli anticipi del sabato della 15esima giornata di Liga regalano la seconda vittoria su due in campionato a Xavi sulla panchina del Barcellona: Villarreal battuto in casa sua 3-1. A decidere la sfida ci pensa all’88’ Memphis Depay, dopo il botta e risposta tra Frenkie de Jong e Chwukueze. Coutinho la chiude al 94’. Nelle altre partite, il Rayo Vallecano blocca in trasferta il Valencia sull’1-1, mentre il Celta Vigo passa 2-1 sul campo dell’Alaves.

VILLARREAL-BARCELLONA 1-3

All’Estadio della Ceramica il Barcellona di Xavi trova i suoi primi tre punti anche in trasferta: 3-1 sul campo del Villarreal. Rulli si supera sul colpo di testa di Ezzalzouli. Il portiere di casa viene poi salvato dal palo centrato da Gavi con una conclusione angolata. Al 20’ Depay spreca un’ottima occasione su una palla illuminante di De Jong; il numero 9, da solo davanti a Rulli, apre però troppo il piatto e non trova la porta. Sul fronte opposto, Pau Torres spedisce alto in girata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale di primo tempo Danjuma in pieno ter Stegen. Alla prima occasione del secondo tempo i blaugrana vanno avanti nel punteggio: conclusione di Jordi Alba su cui irrompe Depay, che va a contrasto con Rulli, il pallone schizza sul secondo palo dove c’è Frenkie de Jong che da un metro spinge dentro. Si alza la bandierina, ma il Var conferma la validità della rete. A 14’ dalla fine, però, ecco arrivare l’1-1: Dunjama prolunga per l’accorrente Chukwueze, che è troppo veloce per i centrali blaugrana e arriva prima di tutti sul pallone, trafiggendo di prima ter Stegen. A 2’ dalla fine, il Barcellona la rivince: rilancio di ter Stegen e, su un retropassaggio di testa sbagliato da Estupinian, irrompe Depay, il quale salta il portiere, si sistema la palla sul destro e da pochi passi è freddissimo nell’evitare il disperato tentativo di salvataggio di Albiol. Il rigore trasformato da Coutinho al 94’ (fallo subìto da Foith) chiude il match. Barcellona ora settimo con 23 punti; Villarreal fermo a 16.



VALENCIA-RAYO VALLECANO 1-1

Altro mezzo passo falso per il Valencia, che conquista il terzo pareggio consecutivo in Liga dopo quelli contro due squadre di vertice come Atletico Madrid e Real Sociedad. A fermare la banda di Bordalas Jimenez ci pensa il sempre più sorprendente Rayo Vallecano, ancora saldamente in zona Europa (quinto posto con 24 punti) dopo avere agguantato l’1-1 al Mestalla. Al vantaggio dei padroni di casa firmato da Soler al 12’ su calcio di rigore (fallo di) risponde al 64’ Palazon: tap-in vincente dopo una corta respinta del portiere. Con questo risultato il Valencia sale momentaneamente in nona posizione a quota 19 punti.



ALAVES-CELTA VIGO 1-2

Successo e sorpasso in classifica per il Celta Vigo sul campo innevato dell’Alaves. All’11’ Santi Mina porta in vantaggio gli ospiti su assist di Kevin Vazquez. Il pareggio dei padroni di casa arriva però poco più tardi (21’) a opera di Joselu, dopo il suggerimento di Rioja. Il gol vittoria per gli uomini di Coudet viene siglato al 70’: l’arbitro punisce con un rigore il fallo di mano di Martin Aguirregabiria, Iago Aspas si fa ipnotizzare dal dischetto, ma ribatte immediatamente in gol. 16 punti in classifica per il Celta Vigo; sempre 14 per l’Alaves.



MAIORCA-GETAFE 0-0

Pochissime emozioni e zero gol tra Maiorca e Getafe, con i padroni di casa che vengono agganciati in classifica, a quota 12 punti, dal Celta Vigo in dodicesima posizione. Un’occasione vera per parte (Miramontes per gli ospiti e Prats per i maiorchini) caratterizzano il match. Il Getafe non compie una gran balzo in graduatoria: rimane penultimo e ora i punti complessivi sono 10, con una partita in più rispetto a tutte le altre dirette contendenti per la salvezza.