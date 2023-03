Liga: il Barcellona soffre ma vince con il Valencia, il Valladolid supera 2-1 l’Espanyol

SPAGNA

La squadra di Xavi trionfa 1-0 grazie al gol di Raphinha, soffrendo in inferiorità nell’ultima mezz'ora

© Getty Images Ventiquattresima giornata di Liga: il Barcellona piega di misura il Valencia per 1-0. Per i Blaugrana decisivo Raphinha al 16’. Gli undici di Xavi soffrono nel secondo tempo, per oltre mezzora in inferiorità (esp. Araujo al 59’). Cadono invece i catalani dell’Espanyol, sconfitti 2-1 in casa del Real Valladolid. I castigliani vanno in vantaggio con Sanchez (25’) e raddoppiano con Aguado (62’), inutile la rete di Braithwaite nel finale (87’).

BARCELLONA–VALENCIA 1-0

Vittoria sofferta per il Barcellona, che piega di misura 1-0 il Valencia. I Blaugrana approcciano bene la gara, tenendo il possesso palla. La squadra di Xavi passa in avanti al 16’, con Raphinha che raccoglie il cross di Busquets e insacca di testa l’1-0. Gli ospiti si fanno vedere solamente nel finale di tempo, ma al duplice fischio il risultato è il medesimo. A inizio ripresa i padroni di casa hanno la possibilità di raddoppiare, ma al 54’ Ferran Torres fallisce dal dischetto il calcio di rigore del possibile 2-0. Cinque minuti più tardi i catalani restano in inferiorità numerica, per via dell’espulsione diretta di Araujo (fallo da ultimo uomo). L’ultima mezzora è di sofferenza per il Barça, che si difende con tutte le forze con l’uomo in meno, ma riesce comunque a portare a casa il match per 1-0. Il Barcellona svetta a quota 62 punti, sempre al comando. Resta penultimo il Valencia, fermo a 23 punti.

REAL VALLADOLID–ESPANYOL 2-1

Cade l’altra catalana, l’Espanyol esce sconfitto 2-1 in casa del Real Valladolid. L’incontro non è praticamente mai in discussione, con i padroni di casa che spingono fin dai primi minuti di gioco. Il vantaggio arriva al 25’, con la bella rasoiata di sinistro da fuori area di Ivan Sanchez, sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti non accennano la reazione, con le due formazioni che rientrano negli spogliatoi sull’1-0. Nella ripresa il canovaccio è analogo, e poco dopo l’ora di gioco (62’) arriva il raddoppio: azione insistita sulla destra di Plata, che mette in mezzo un pallone illuminante, spedito in rete dal destro di Aguado. Nel finale gli ospiti accorciano le distanze, con la rete del solito Braithwaite all’87’. Finisce 2-1, con il Real Valladolid che aggancia proprio l’Espanyol al dodicesimo posto, a quota 27 punti.

