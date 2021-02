Liga: il Barcellona riagguanta il Real, 3-2 al Betis

SPAGNA

Nella ventiduesima giornata di Liga, il Barcellona vince 3-2 in casa del Betis e riaggancia il Real Madrid al secondo posto. Al Benito Villamarín, i blaugrana passano grazie ai gol di Messi (59’) e Trincão (87') e all’autorete di Victor Ruiz, che segna anche il momentaneo 2-2. Torna al successo la Real Sociedad: 4-1 al Cadice con doppiette di Oyarzabal e Isak. Finisce 1-1 tra Bilbao e Valencia, colpo salvezza dell'Osasuna: 2-1 all'Eibar. afp

BETIS-BARCELLONA 2-3

Questo Barcellona non muore mai. Quattro giorni dopo l'incredibile 5-3 in Coppa del Re con il Granada, i blaugrana centrano un'altra rimonta, fondamentale per restare al secondo posto insieme al Real. Al Benito Villamarín, Koeman sorprende tutti lasciando in panchina Messi e, dopo 12 minuti, deve già rinunciare a de Jong, costretto per infortunio a lasciare il posto ad Araujo. Il Betis passa in vantaggio al 38' con un contropiede guidato da Fekir, rifinito da Emerson e finalizzato da Borja Iglesias, che batte ter Stegen. Nella ripresa, il tecnico dei catalani fa entrare subito Pedri al posto di Braithwaite e, al 57', rompe gli induci inserendo Trincão, ma soprattutto Lionel Messi. Ed è proprio la Pulce a firmare il pareggio due minuti dopo il suo ingresso in campo con un sinistro sul primo palo che non lascia scampo a Robles. Al 68', il Barcellona sembra completare la rimonta con lo sfortunato autogol di Victor Ruiz, arrivato dopo una grande azione sull'asse Messi-Jordi Alba-Griezmann fallita inizialmente dall'ex Atletico Madrid. Il vantaggio blaugrana, però, dura appena sette minuti, perché il Betis pareggia proprio con Victor Ruiz, che si riscatta firmando il 2-2 di testa su punizione battuta da Fekir. Ma gli ospiti dimostrano ancora una volta di non volersi arrendere, e all'87' arriva l'importantissimo e definitivo 3-2: a firmarlo è il tanto atteso Trincão, che si avventa su un pallone dal limite dell'area e, con il sinistro, batte Robles anche grazie all'aiuto della traversa, segnando il suo primo gol dal suo arrivo in Catalogna. Inutile il forcing finale degli andalusi: sesta vittoria di fila in Liga per il Barcellona, che ad eccezione del ko in finale di Supercoppa di Spagna contro il Bilbao ha ottenuto soltanto successi in questo 2021. Koeman tira un sospiro di sollievo e torna al secondo posto a quota 43 insieme al Real Madrid.

REAL SOCIEDAD-CADICE 4-1

Dopo quattro turni in cui aveva raccolto appena tre punti, la Real Sociedad torna al successo travolgendo 4-1 il Cadice. A San Sebastián, la partita è già chiusa nel primo tempo: fallo di mano di Negredo in area e Oyarzabal, dal dischetto, spiazza Ledesma. Il classe 1997 raddoppia otto minuti dopo su grande assist di Merino. L'episodio che spegne definitivamente le speranze di rimonta degli ospiti arriva nel recupero: Marcos Mauro stende Oyarzabal dal limite e rimedia il cartellino rosso. I padroni di casa ne approfittano nella ripresa e chiudono i giochi tra il 54' e il 59 con la doppietta di Isak, che di destro e di testa firma il 4-0. La rete di Izquierdo su assist di Perea è solo una magra consolazione per il Cadice, al terzo ko di fila. La Real Sociedad vince e sale a quota 35, a -1 dal quinto posto del Villarreal.

ATHLETIC BILBAO-VALENCIA 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Athletic Bilbao e Valencia. Al San Mamés, i baschi passano in vantaggio al 43' grazie all'autogol di Guillamon, che nel tentativo di anticipare Iñaki Williams sul cross di Morcillo realizza un clamoroso autogol. A inizio ripresa, i baschi sfiorano il raddoppio al 51', ma Sancet si fa murare da pochi passi da Domenech, autore di un miracoloso intervento. I Pipistrelli, invece, colpiscono una traversa due minuti dopo con il colpo di testa di Wass e, al 65' (subito dopo l'ingresso in campo di Cutrone), pareggiano grazie all'incornata di Gabriel su angolo battuto da Soler. L'1-1 permette al Bilbao di salire a quota 25, a +1 proprio sul Valencia.

OSASUNA-EIBAR 2-1

Colpo salvezza dell'Osasuna, che batte 2-1 l'Eibar. Gli uomini di Arrasate passano in vantaggio al 18': Sanchez crossa dalla sinistra e Calleri, di prima intenzione, batte Dmitrovic. A fine primo tempo, però, arriva il pareggio ospite: Gil se ne va sulla corsia mancina e mette al centro per Kike, che controlla e di punta supera Herrera. Il gol che decide il match arriva all'86': cross di Roberto Torres, sponda di testa di Adrian e l'ex Crotone e Sampdoria Budimir insacca di petto dopo aver colpito il palo con il sinistro. Finisce 2-1 per l'Osasuna, che sale a 22 punti e abbandona la zona retrocessione, ora distante due lunghezze: a quota 20, infatti, ci sono proprio l'Eibar, al quarto ko nelle ultime cinque partite, e il Valladolid.