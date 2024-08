Liga: il Barcellona piega l’Athletic Bilbao e fa due su due, ok l’Osasuna

SPAGNA

Yamal e Lewandowski stendono 2-1 i baschi, blaugrana momentaneamente a +5 sul Real

© Getty Images Nel secondo turno di Liga spagnola il Barcellona si impone per 2-1 tra le mura casalinghe contro l’Athletic Bilbao. Lamine Yamal apre le danze al 24’ con una perla da fuori area, poi Sancet risponde su rigore al 42’. Nella ripresa la squadra di Flick spinge e strappa i tre punti al 75’ con la girata di Lewandowski su assist di Pedri. Successo anche per l’Osasuna, 1-0 sul Maiorca grazie a Ruben Garcia.

BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO 2-1

Vola via in vetta a sei punti il Barcellona, che si impone per 2-1 in casa contro l’Athletic Bilbao. Sfida calda e ritmi alti fin da subito, con i blaugrana che provano a fare la partita e a gestire il pallino del gioco. Verso la metà del primo tempo i padroni di casa la sbloccano, grazie alla prima perla stagionale di Lamine Yamal: al 24’ il giovane Campione d’Europa riceve palla dalla respinta con i pugni del portiere avversario, se la sposta sul sinistro fuori area e fa partire una gran conclusione che sfiora un difensore e si insacca per l’1-0. I baschi non ci stanno, e dopo lo svantaggio si mettono in moto per cercare il pari. Al 42’, poco prima dell’intervallo, ecco che arriva l’1-1, con Sancet che trasforma un calcio di rigore spiazzando ter Stegen e riportando l’incontro in equilibrio al giro di boa. Nella ripresa gli uomini di Flick premono forte sull’acceleratore, alla ricerca del nuovo vantaggio. Al 75’ i padroni di casa trovano finalmente il 2-1, con la combinazione Pedri-Lewandowski: palla a rimorchio dalla sinistra dello spagnolo e girata vincente con il sinistro dello spagnolo. La squadra di Valverde nel finale prova a riprenderla, senza però riuscirci. Il Barcellona vince e vola a 6 punti, Athletic Bilbao ko.

OSASUNA-MAIORCA 1-0

Primi tre punti per l’Osasuna, che piega 1-0 il Maiorca nella seconda di Liga. Primo tempo vivace e molto fisico, con un’intensità importante messa in campo da entrambe le formazioni. I padroni di casa sembrano avere le idee più chiare in attacco, e verso la mezzora sfiorano il gol due volte nel giro di pochi istanti: prima Budimir impegna con il sinistro il portiere Greif, poi Oroz al 32’ calcia a girare con il destro ma la sua conclusione sbatte sul palo, a portiere battuto. In chiusura della prima frazione di gioco gli ospiti hanno la chance di beffare clamorosamente i loro avversari, ma Asano schiaccia troppo il colpo di testa a botta sicura da un metro dalla porta. Reti inviolate ed equilibrio totale all’intervallo. Al rientro in campo gli uomini di Vicente Moreno riescono a far fruttare quanto di buono mostrato nella frazione precedente: al 55’ Ruben Garcia trova l’1-0 con il diagonale controbalzo sottomisura dopo una deviazione sfortunata della difesa in seguito ad un tiro di Oroz. Muriqi e compagni faticano tremendamente a riportare l’incontro in equilibrio, con la sfida che tramonta tiepidamente sull’1-0. Vince l’Osasuna e sale a 4 punti in classifica, fermo a 1 il Maiorca.