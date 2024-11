Liga: il Barcellona non vince più, colpaccio del Las Palmas al Montjuïc

Terza gara consecutiva senza vittorie per il Barcellona in Campionato, ko anche contro il Las Palmas. I padroni di casa dominano in lungo e in largo nel corso del primo tempo, senza però riuscire a sfondare. Raphinha va vicinissimo al bersaglio grosso al 47’ (in pieno recupero), ma il suo sinistro si stampa sulla traversa. In avvio di ripresa gli ospiti stappano a sorpresa la partita: destro diagonale perfetto di Sandro Ramirez al 49’, dopo un’azione verticale gestita benissimo. La squadra di Flick si rimette subito in moto alla ricerca del pareggio, che arriva al 61’: Raphinha fa tutto da solo, arriva al limite dell’area e trova il sinistro forte e preciso sul primo palo. Rimonta Barça? Non proprio, perché sei minuti più tardi i gialloblù colpiscono ancora e tornano avanti: Fabio Silva si presenta a tu per tu con Inaki Pena, resiste alla carica di Fort e firma il 2-1. Nel finale anche Cillessen contribuisce al successo degli uomini di Diego Martinez, con un volo magistrale su una punizione di Raphinha. Il Las Palmas con questa vittoria sale a 15 punti in classifica, mentre il Barcellona resta bloccato a 34 punti: se il Real dovesse vincere domani tornerebbe a -1, con ancora il recupero della sfida a Valencia da giocare.