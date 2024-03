Liga: il Barcellona non stecca e sconfigge il Maiorca, ma Xavi perde Raphinha

SPAGNA

I blaugrana fanno parzialmente turnover, sbagliano un rigore e perdono Raphinha, svoltando solo quando entra Lewa. La rete di Yamal risolve una sfida complessa

© Getty Images La 28a giornata della Liga viene aperta dal Barcellona, che non perde l'occasione di lanciare un messaggio a distanza al Napoli, fermato sull'1-1 dal Torino. I blaugrana fanno parzialmente turnover dando spazio ai giovani, sbagliano un rigore con Gundogan e sfondano solo al 72'. L'eroe di serata è Lamine Yamal, autore di un gran gol che vale la vittoria per 1-0 sul Maiorca. Xavi, che perde Raphinha, supera così il Girona al secondo posto con 61 punti.

L'anticipo della 28a giornata della Liga non vede sbagliare il Barcellona, che sconfigge 1-0 il Maiorca in una sfida complicata e ad alta tensione. La formazione iniziale di Xavi è un messaggio al Napoli, che invece si presenta coi titolarissimi e pareggia 1-1 col Torino appena prima del ritorno degli ottavi di Champions League. I blaugrana giocano con Cubarsí (2007) in difesa e con un tridente giovanissimo e leggero: Yamal (2007) e Guiu (2006) sono i partner di Joao Felix (1999). Il Barça la gioca col possesso, provando ad asfissiare il Maiorca ed a sfruttare l'inedita posizione da mezzala di Raphinha, ed ha la sua grande occasione al 24': il brasiliano si procura un rigore, ma Rajkovic lo para a Gundogan e si resta sullo 0-0. L'errore ravviva gli ospiti, che si fanno vedere con Muriqi e tirano un sospiro di sollievo quando Raphinha esce per infortunio: l'ex Leeds era stato il migliore in campo ed è a rischio per il Napoli. Fermin Lopez è la scelta di Xavi e sfiora subito la rete, ma si va al riposo sullo 0-0 e questo risultato resiste fino alla metà della ripresa. Il Barcellona la svolta inserendo Lewandowski e Vitor Roque, col brasiliano subito frizzante ed efficace. Non è però lui a segnare la rete decisiva, che arriva al 72' con un'autentica magia di Yamal: lo splendido tiro del canterano zittisce i tifosi ospiti e vale il successo per 1-0 sul Maiorca, mai più pericoloso. Xavi e i suoi possono gestirsi e controllare in un finale senza pressione, che consegna al Barça il momentaneo secondo posto nella Liga: con 61 punti, i culé sono davanti al Girona (59) e a -5 dal Real (66). Si ferma a quota 27, invece, il Maiorca di Aguirre.