Liga, il Barcellona chiude battendo 2-1 il Siviglia

SPAGNA

Decide Lopez al 59', segnano anche Lewandowski ed En-Nesyri. Celta Vigo-Valencia 2-2

© Getty Images La Liga si chiude con la vittoria del Barcellona (2-1) sul campo del Siviglia. Al Sanchez-Pizjuan decidono i gol di Lewandowski (15') e Lopez (59'), inutile l'1-1 al 31' di En-Nesyri. I blaugrana terminano il loro campionato con 85 punti, a -10 dal Real. Per Xavi ultima panchina al Barça. Nell'ultimo turno arrivano due pareggi: Celta Vigo-Valencia 2-2 e Las Palmas-Alaves 1-1. Rimonta folle del Maiorca sul Getafe: da 0-1 a 2-1 in tre minuti (90' e 93'), segna anche Muriqi.

SIVIGLIA-BARCELLONA 1-2

Il Barcellona chiude il suo campionato battendo 2-1 il Siviglia al Sanchez-Pizjuan e raggiungendo quota 85, a -10 dal Real campione di Spagna. Soddisfazione finale per i blaugrana, anche se magra consolazione: al 15', Lewandowski porta in vantaggio i catalani, ma poco dopo lo scoccare dell'ora di gioco En-Nesyri pareggia i conti per i padroni di casa. Nella ripresa, Xavi, all'ultima sulla panchina dei catalani, inserisce Romeu al posto di Christensen ma la giocata che decide la partita arriva al 59', quando Gundogan mette Lopez nelle condizioni di segnare il 2-1. Inutile l'assalto finale degli andalusi: finisce con tre punti per un Barcellona che, però, ora dovrà far partire una rivoluzione a cominciare proprio dalla guida tecnica. Xavi andrà via, Flick è vicino: sarà una squadra completamente diversa nella prossima stagione. Il Siviglia, invece, chiude con quattro ko di fila e resta a quota 41, ma era importante salvarsi e l'obiettivo era da tempo raggiunto.

CELTA VIGO-VALENCIA 2-2

Celta Vigo e Valencia salutano il campionato con un 2-2. La partita si sblocca già al 5' con Correia che sfonda sulla sinistra e provoca l'autorete di Dominguez. Nella ripresa, i protagonisti sono dal dischetto: Aspas, al 49', pareggia dal dischetto, mentre Mari sempre dagli undici metri riporta in vantaggio i Pipistrelli allo scoccare dell'ora di gioco. Il 2-1 per gli ospiti dura soltanto due minuti, perché Aspas veste i panni di assistman e serve in verticale Douvikas, bravo a fare 2-2. Celta e Valencia chiudono così rispettivamente a quota 49 e 41 punti.

GETAFE-MAIORCA 1-2

Il Maiorca festeggia la salvezza vincendo anche sul campo del Getafe e chiudendo quindicesimo, mentre il Getafe incassa la quinta sconfitta nelle ultime cinque partite. Succede tutto nella ripresa: Alvarez porta in vantaggio i padroni di casa, ma tra il 90' e il 93' si concretizza l'incredibile rimonta ospite, con Muriqi che fa 1-1 e Maffeo che segna la rete della vittoria.

LAS PALMAS-ALAVES 1-1

Finisce con un pareggio per 1-1 il campionato di Las Palmas e Alaves, con gli ospiti che nel primo tempo sbagliano il rigore del possibile vantaggio con Simeone. L'1-0 arriva comunque ad inizio ripresa con Vicente, ma al 71' i due nuovi ingressi in campo, Ramirez e Cardona, confezionano il pareggio: il primo fa assist, il secondo non sbaglia. Sono dunque 46 i punti finali dell'Alaves contro i 40 del Las Palmas che chiude con tre pareggi consecutivi.