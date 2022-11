Liga: il Barcellona batte l'Almeria e vola in testa nella notte dell'addio di Piqué

SPAGNA

Gol di Dembelè e De Jong per il 2-0 e i catalani vanno a +2 sulla squadra di Ancelotti in campo lunedì

Barcellona, Piqué si ritira: in lacrime al Camp Nou



























































1 di 31 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella notte dell'addio della leggenda Piqué, il Barcellona si porta momentaneamente al comando della classifica della Liga grazie alla vittoria 2-0 al Camp Nou sull’Almeria. Dopo il rigore sbagliato da Lewandowski nel primo tempo, sono le reti di Dembelè e De Jong nella ripresa a regalare i tre punti ai catalani adesso a +2 sul Real Madrid, atteso lunedì dal derby col Rayo Vallecano. Vincono anche l’Osasuna a Vigo e il Valladolid in casa sull’Elche, è 0-0 tra Getafe e Cadice.

BARCELLONA-ALMERIA 2-0

Barcellona al comando della classifica, in attesa del Real Madrid in campo lunedì nel derby col Rayo Vallecano. Blaugrana a +2 sui blancos grazie alla vittoria in casa sull’Almeria: catalani che sbagliano un rigore al 7’ con Lewandowski ma poi rimediano scatenandosi nel secondo tempo. Pronti via e Dembelè firma l’1-0 dopo appena tre minuti, De Jong raddoppia al 62’, poi è ordinaria amministrazione col solito palleggio per gli uomini di Xavi.

CELTA VIGO-OSASUNA 1-2

Prosegue l’ottimo momento dell’Osasuna che balza in zona Europa grazie al quarto risultato utile consecutivo. Espugnata Vigo con il Celta che resta nelle zone basse della classifica, succede tutto nel primo tempo: vantaggio ospite di Avila all’8’, Aspas pareggia dopo undici minuti, ma al 28’ ancora Avila firma la personale doppietta che vale i tre punti.

VALLADOLID-ELCHE 2-1

Elche sempre più ultimo con quattro punti, anche il Valladolid passa in casa grazie alle reti di Sanchez al 40’ e Mesa dopo pochi secondi dall’avvio del secondo tempo. Al 63’ Josan accorcia le distanze ma è solo un’illusione, il Valladolid amministra il vantaggio fino alla fine.

GETAFE-CADICE 0-0

Nessun gol ma ben tre espulsioni tra Getafe e Cadice, la squadra di Madrid è a metà classifica mentre gli andalusi terzultimi. I padroni di casa vincono solo nei cartellini rossi per 2-1 in un finale concitato. Succede tutto nel recupero col rosso diretto ad Alvarez al 96’ e il secondo giallo a Portu dopo un minuto, addirittura al decimo minuto di recupero seconda ammonizione anche per Hernandez tra le fila degli ospiti.