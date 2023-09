Liga: Real Madrid di nuovo in vetta, derby basco alla Real Sociedad

SPAGNA

I Blancos regolano 0-3 il Girona con le reti di Joselu, Tchouameni e dell’inglese, tornando in cima al campionato. I txuri-urdin vincono 3-0 contro l’Athletic Bilbao e sono quarti

© Getty Images L’ottava giornata di Liga riporta in testa alla classifica il Real Madrid, che vince in casa del Girona con uno 0-3 perentorio che li porta a 21 punti, due in più degli avversari. Apre Joselu su assist di Bellingham, poi raddoppia Tchouameni e chiude i conti l’inglese. La Real Sociedad vince il derby basco per 3-0 sull’Athletic Bilbao: in gol Le Normand, Kubo ed Oyarzabal. Pareggi in Getafe-Villarreal (0-0) e Rayo Vallecano-Maiorca (2-2).

GIRONA-REAL MADRID 0-3

L’inaspettata sfida per la vetta della classifica riporta in cima alla classifica il Real Madrid di Ancelotti, che regola la sorpresa Girona con il risultato di 0-3. In avvio sono subito i catalani a sfiorare il vantaggio con il colpo di testa di Tsygankov, che colpisce il palo. La partita si sblocca al 17’, quando Jude Bellingham si inventa un delizioso passaggio filtrante d’esterno per servire Joselu, che non sbaglia sottomisura. Quattro minuti ed arriva il raddoppio di Tchouameni, che incorna il calcio d’angolo battuto da Kroos e batte Gazzaniga. Dovbyk e Lopez vanno vicini alla rete, ma la prima frazione si chiude sullo 0-2. Il secondo tempo non cambia l’inerzia dell’incontro, che vede i blancos allungare ulteriormente a 20’ dalla fine proprio con l’inglese, che riceve la sponda dall’attaccante spagnolo e conclude con un bel destro al volo, che chiude di fatto i conti. Nel recupero arriva anche un cartellino rosso per Nacho Fernandez. Diventano così 21 i punti in campionato per il Real, che torna in testa alla Liga a +1 dal Barcellona e +2 proprio dal Girona.

GETAFE-VILLARREAL 0-0

Il Getafe non riesce a sfruttare la superiorità numerica e si deve accontentare di un punto contro il Villarrea, che resta a meno uno. L’espulsione diretta di Alejandro Baena al 23’ orienta inevitabilmente il match, con i reiterati tentativi di Arambarri e compagni che non riescono a scalfire la guardia di Jorgensen durante i novanta minuti.

RAYO VALLECANO-MAIORCA 2-2

La rete al dodicesimo minuto di recupero su calcio di rigore di Radamel Falcao completa un finale incredibile all’Estadio de Vallecas: i padroni di casa passano in vantaggio in avvio di partita con Alvaro Garcia, sfiorano il raddoppio col palo di Lopez . Muriqi pareggia i conti prima dell’intervallo sugli sviluppi di un calcio piazzato e Sanchez completa il sorpasso all’ora di gioco con un destro dal limite. A 6’ dalla fine Rodriguez colpisce un clamoroso legno, che gli nega l’1-3 e avvia i folli ultimi minuti del match: prima c’è il cartellino rosso dato e revocato a Raul De Tomas, poi l’infinita attesa Var decreta il penalty del 2-2. 12 punti per il Rayo, sette per il Maiorca,

REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO 3-0

Tripudio a San Sebastian: è la Real Sociedad a trionfare contro i rivali dell’Athletic Bilbao con un sonoro 3-0. Nel primo tempo del derby basco la soluzione per il vantaggio la trovano i padroni di casa alla mezz’ora con la rete di Robin Le Normand, che risolve con un destro al volo una mischia nata sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla sinistra. Inaki Williams cerca il pareggio nel finale della prima frazione, ma il suo tentativo termina di poco largo. Il 2-0 arriva subito ad inizio ripresa con Takefusa Kubo: inserimento di Braìs Mendez, palla per Sadiq che non controlla e libera alla conclusione il giapponese, impeccabile davanti al portiere. Muniaìn sfiora dopo pochi minuti il 2-1, ma al 66’ arriva anche il terzo gol e la firma è del nuovo entrato Oyarzabal, che viene innescato da un passaggio filtrante di Zubimendi, salta Unai Simon e deposita oltre la linea. Termina così la partita, con tanto di doppio sorriso per la Real Sociedad, che supera così anche in classifica i rivali, passando al quarto posto con quindici punti contro i quattordici del Bilbao.