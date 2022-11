Liga: frena l’Atletico in casa, con l’Espanyol finisce 1-1

SPAGNA

I Colchoneros, dopo l'eliminazione dall'Europa, agguantano il pari con Joao Felix

© Getty Images La domenica della tredicesima giornata di Liga si apre con il pareggio dell’Atletico Madrid contro l’Espanyol. Al Wanda Metropolitano i colchoneros non riescono a sfruttare la superiorità numerica ottenuta dall’espulsione di Cabrera al 28’ e il match termina 1-1: alla rete del vantaggio ospite con Darder al 62’, risponde Joao Felix con un gran gol al 78’. Per il Cholo Simeone, ancora una volta, risultano decisivi i cambi dalla panchina.

ATLETICO MADRID - ESPANYOL 1-1

L’Atletico Madrid, dopo l'eliminazione dall'Europa, non riesce a trovare la scossa e pareggia 1-1 contro l’Espanyol. Una grande prova di sofferenza degli ospiti che per quasi tre quarti di gara giocano in inferiorità numerica, passano in vantaggio ma vengono recuperati dalla rete di un Joao Felix in grande forma. Partono bene i padroni di casa con Griezmann che calcia da fuori area ma non trova la porta. L’Espanyol risponde con Joselu, ma Oblak si fa trovare pronto. Match che cambia al 28’: su contropiede dei colchoneros Cabrera mette a terra Morata. Il direttore di gara tira fuori il cartellino rosso, il fallo è una chiara occasione da gol. Atletico che si ritrova in superiorità numerica ed inizia a spingere per sfruttare l’uomo in più. La prima frazione, però, si chiude 0-0. Al rientro in campo i padroni di casa cercano gli spazi per pungere gli avversari e si rendono pericolosi con Correa e Morata. Ma al 62’ è l’Espanyol a passare in vantaggio: Sergi Darder colpisce al volo la palla e batte Oblak. La squadra di Simeone reagisce e finalmente al 78’ trova il pari con un grande tiro di sinistro di Joao Felix, entrato dalla panchina nella ripresa. 1-1 al Wanda Metropolitano. Il finale è al cardiopalma con i colchoneros che occupano la metà campo avversaria: Benjamin Lecomte si rende protagonista di grandi parate e salva in più occasioni il risultato.