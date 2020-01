Liga: flop Atletico Madrid, 0-0 in casa contro il Leganes

SPAGNA

Nella Liga l'Atletico Madrid non va oltre un deludente 0-0 casalingo con il Leganes e non approfitta del ko del Barcellona a Valencia. I Colchoneros steccano al Wanda Metropolitano, in un match che gli ospiti chiudono in 10 per l'espulsione del portiere Cuellar. In precedenza i rojiblancos avevano protestato per due rigori non concessi dall'arbitro. La vetta della classifica resta lontana 7 punti.

I gol segnati in campionato restano 22, ma le partite giocate salgono a 21. E l'ultima termina senza reti all'attivo, contro un'avversaria invischiata nei bassifondi della classifica e per di più senza portiere. Frena ancora l'Atletico Madrid, che dopo la sconfitta sul campo dell'Eibar non va oltre un deludente 0-0 casalingo con il Leganes, relegato nei bassifondi della Liga. In questo modo i Colchoneros di Diego Simeone non solo non accorciano sul Barcellona (caduto ieri a Valencia), ma perdono contatto anche dal Siviglia ora definitivamente terzo. Continuano a rivelarsi spuntati i rojiblancos, che pure lamentano qualche decisione arbitrale soprattutto nei minuti finali. Rimane però la sensazione di una squadra che fatica maledettamente a creare occasioni da gol, ancora di più a concretizzarle. Non basta infatti il tandem Joao Felix-Morata per far capitolare una difesa che nelle precedenti 20 partite aveva subito 33 reti, anche perché l'inizio della partita è in realtà favorevole agli ospiti: Oblak deve impegnarsi prima su Rodrigues e poi su Braithwaite. Solo al 20' si accende l'Atleti, con Correa che va al tiro ma non spaventa Cuellar. Lo stesso argentino ha un'altra occasione qualche minuto dopo, ma spara un buon pallone sopra la traversa. Cuellar viene finalmente chiamato in causa solo al 37', quando Morata triangola con Correa e spara una bomba su cui il portiere del Leganes deve superarsi. La partita non si alza di ritmo nemmeno nella ripresa, sebbene Vitolo produca finalmente uno strappo interessante dopo pochi secondi. Il Leganes comincia però ad avere paura e la mette sul piano della combattività. La partita diventa quindi ancora più brutta e spezzettata, con diversi falli e cartellini per gli ospiti, con i madrileni che vedono crescere la propria rabbia ma non la qualità in campo. Così Simeone si becca un giallo per proteste quando Cuellar perde troppo tempo e ci sono dubbi anche per un contatto tra Recio e Vitolo in area. L'arbitro sorvola anche su un successivo possibile rigore e l'Atleti capisce che il pomeriggio è stregato. Così Morata e Saponjic non sfruttano due importanti occasioni e soprattutto nessuno sfrutta l'espulsione comminata a Cuellar al 93': il Leganes chiude in dieci e senza portiere avendo già esaurito i cambi, ma resiste. E per questo Atletico Madrid i problemi, come evidente, non sono pochi.

