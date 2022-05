Liga: derby di Madrid all’Atletico, ora a -1 dal Siviglia terzo

SPAGNA

Carrasco decide su rigore la sfida contro il Real e avvicina i colchoneros alla prossima Champions, è solo 1-1 per la squadra di Lopetegui contro il Villarreal

Il derby di Madrid va all’Atletico. Contro un Real reduce dai festeggiamenti per lo scudetto e per la conquista della finale di Champions League, i colchoneros vincono 1-0 e consolidano la zona Champions, avvicinandosi anche al terzo posto del Siviglia, che agguanta l’1-1 al 96’ sul campo del Villarreal. Nella super sfida in Liga del Wanda Metropolitano, il gol vittoria viene messo a segno da Carrasco su rigore al 40’. Espanyol e Osasuna 1-1. Getty Images

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 1-0

In un colpo solo l’Atletico Madrid si aggiudica per 1-0 il derby contro il Real (fresco campione di Spagna e rimaneggiato), blinda la zona Champions e tallona anche il Siviglia al terzo posto. Colchoneros subito ad un passo dal vantaggio: Kondogbia recupera palla al limite dell’area, serve Carrasco che calcia in diagonale, ma il tiro che si spegne sul fondo. Al 10’ Carrasco supera Casemiro con una sterzata e calcia sul primo palo: sfera che sfiora il palo, con Lunin immobile. Risposta blancos, con Lucas Vazquez che penetra centralmente e conclude col sinistro: Gimenez si immola e respinge. Padroni di casa nuovamente pericolosi alla mezz’ora: Cunha, viene pescato a centro area da un compagno, apre il piattone ma sbatte su Nacho. Al 40’, il contatto tra Vallejo e Cunha viene rivisto al Var e viene concesso il calcio di rigore poi trasformato da Carrasco. A cavallo tra il primo e il secondo tempo Oblak chiude molto bene lo spazio a Jovic. Un altro destro di quest’ultimo viene rimpallato da un attento Gimenez. Sul fronte opposto, Carrasco va vicino alla doppietta. Bravo comunque ancora Oblak, questa volta su Valverde. L’occasione di Nacho, che non inquadra la porta, è l’ultima della partita.

VILLARREAL-SIVIGLIA 1-1

Il Siviglia sembra ormai avere abbandonato la battaglia per il secondo posto: gli andalusi riescono a strappare l’1-1 sul campo del Villarreal, reduce dalla fresca eliminazione in semifinale di Champions League, ma sono ora a -4 dal Barcellona quando mancano tre giornate alla fine. Punto comunque prezioso per blindare la partecipazione all’Europa che conta dal prossimo settembre. Vantaggio del Sottomarino Giallo con Lo Celso all’86’ (sinistro schiacciato al volo); pareggio di Kounde al 96’ con una zampata sottomisura. Villarreal sempre in zona Conference League.

ESPANYOL-OSASUNA 1-1

Addio sogni di Europa per l’Osasuna. Il settimo posto occupato dal Villarreal, quello valido per un piazzamento nella prossima Conference League, rimane distante 7 punti: una distanza pressoché incolmabile quando mancano solo tre giornate di campionato. L’Espanyol agguanta in casa l’1-1. Vantaggio ospite al 42’ firmato da Barja, su assist di una vecchia conoscenza della Serie A come Budimir. Tuttavia, il pareggio definitivo viene siglato al 67’ da Melamed, che trascina l’Espanyol a quota 40 in classifica.

GETAFE-RAYO VALLECANO 0-0

In una classica partite di fine campionato nella quale nessuna delle due formazioni in campo hanno più niente da chiedere il risultato finale non poteva che essere uno scialbo 0-0. Getafe e Rayo Vallecano, con la testa oramai alle vacanze, non si fanno assolutamente male nella sfida del Coliseum Alfonso Perez: occasioni importanti per Miramontes, per i padroni di casa e Bebe, per gli ospiti, ma il risultato non si sblocca mai. 37 e 42 sono i punti rispettivamente in classifica.