Liga: Castellanos e il Girona travolgono il Real

SPAGNA

Lo storico poker dell'argentino vale il 4-2 su Ancelotti: non bastano Vinicius e Lucas Vázquez. L'Osasuna batte il Cadice

© Getty Images Clamoroso nel turno infrasettimanale di Liga: il Girona, infatti, travolge 4-2 il Real Madrid grazie al poker di Valentin Castellanos. L'argentino è il protagonista assoluto con quattro reti: al 12', al 24', al 46' e al 62', inutili i gol di Vinicius (34') e Lucas Vázquez (85'). I blancos rischiano ora di scivolare a -14 dal Barcellona. Sorride anche l'Osasuna, che si impone 1-0 sul campo del Cadice grazie al sigillo al 62' di Rubén García.

GIRONA-REAL MADRID 4-2

Serata storica per il Girona e per Valentin Castellanos: l'argentino segna quattro gol e regala ai suoi un indimenticabile 4-2 sul Real Madrid, che rischia ora di scivolare a -14 dal Barcellona. Il "Taty" è protagonista indiscusso del match, che si sblocca già al 12' grazie al primo colpo di testa di serata su assist di Gutierrez. Al 24', è invece 2-0: lungo lancio per l'attaccante, che resiste a Militao, controlla e di destro buca sul primo palo Lunin, in campo al posto di Courtois. Ancelotti, che deve rinunciare anche a Benzema (sostituito da Rodrygo al centro del reparto offensivo), si affida a Vinicius, capace di riaprire di testa al 34' il match dopo una prima mezz'ora fatta di nervosismo e contatti con Santi Bueno. Sembra iniziare un'altra partita, ma dopo appena 36 secondi nella ripresa ancora Castellanos raccoglie un cross in area di Couto bucato da tutta la difesa dei blancos e insacca per la personale tripletta. Al 62', si completa la partita perfetta dell'argentino: cross deviato e seconda incornata vincente del Taty, perso ancora da Militao. Per Valentin Castellanos è poker, con le reti in Liga che arrivano a 11. Il match è ormai chiuso: all'85' arriva un sussulto d'orgoglio degli ospiti con la rete di Lucas Vázquez in tap-in su assist di Vinicius, ma la sostanza non cambia. Finisce 4-2, con un Girona in festa e a quota 41 e un Real Madrid che si lecca le ferite. A campionato già ampiamente compromesso, resta ora da difendere il secondo posto, con l'Atletico che avrà, al Wanda Metropolitano contro il Maiorca, l'occasione di portarsi a -2.

CADICE-OSASUNA 0-1

Colpo esterno dell'Osasuna, che si impone 1-0 in casa del Cadice e sale a 44 punti, lasciando la formazione di Sergio a quota 32, appena sopra la zona retrocessione. Decide il sinistro dalla lunga distanza al 62' di Rubén García.