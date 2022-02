Liga: Benzema stende il Rayo Vallecano nel finale, Real in fuga. Atletico ok

SPAGNA

I blancos vincono 1-0 e si portano a +9 sul Siviglia atteso dal derby col Betis. Doppietta di Renan Lodi nel 2-0 di Simeone sul Celta Vigo

Prove di fuga per il Real Madrid nella ventiseiesima giornata di Liga. I blancos battono 1-0 il Rayo Vallecano: a decidere la sfida all'83' è il solito Benzema, che regala ad Ancelotti il momentaneo +9 sul secondo posto del Siviglia, che sfiderà il Betis nel derby andaluso. Sorride anche l'Atletico, che batte 2-0 il Celta con Vigo con la doppietta di Renan Lodi (36' e 60'): Simeone è quarto in solitaria in attesa del Barcellona.

ATLETICO MADRID-CELTA VIGO 2-0

L'Atletico non sbaglia e centra la seconda vittoria di fila battendo 2-0 il Celta Vigo e prendendosi, in attesa del Barcellona, il quarto posto in solitaria. Al Wanda Metropolitano va in scena una sfida inizialmente molto nervosa, con tanti cartellini che vedono protagonisti i difensori dei colchoneros: sul taccuino di Hernandez ci finiscono Savic, Gimenez e Oblak, oltre ad Aspas per gli ospiti. Match intenso con poche occasioni: Dituro ferma Herrera e Correa, mentre Reinildo respinge il tiro di Cervi. La partita si sblocca però al 36': lancio di Kondogbia per Renan Lodi, che entra in area, si porta il pallone sul sinistro e fulmina sul primo palo Dituro, firmando l'1-0 per gli uomini di Simeone. Nella ripresa, i padroni di casa insistono e allo scoccare dell'ora di gioco arriva il raddoppio, che è la fotocopia del vantaggio: altro lancio di Kondogbia e sinistro al volo di Renan Lodi, che fa passare la palla in mezzo alle gambe di Dituro e sigla doppietta e 2-0. Il portiere ospite deve poi murare Carrasco e De Paul per evitare il tris. Serata perfetta per l'Atletico, che ritrova anche Griezmann nel secondo tempo e si prende il quarto posto in solitaria: 45 punti contro i 42 del Barcellona che, però, ha due partite in meno rispetto ai colchoneros. Il Celta Vigo, invece, resta a quota 32, esattamente a metà classifica insieme all'Osasuna.

RAYO VALLECANO-REAL MADRID 0-1

Benzema salva Ancelotti nel finale e regala al Real Madrid sia il derby contro il Rayo Vallecano, sia un tentativo di fuga in cima alla classifica della Liga: Merengues infatti momentaneamente a +9 sul Siviglia, impegnato domani contro il Betis nel derby della città andalusa. Match non facile per i blancos che sbloccano al 39’ con Casemiro ma ci pensa il Var a salvare i padroni di casa. Poi è la volta di Luca Zidane, figlio proprio dell’ex tecnico del Real, a chiudere la porta a Benzema. Ancelotti aspetta a fare i cambi e la manovra dei suoi non ingrana mentre il Vallecano pensa soprattutto a difendersi e ripartire. Entra Falcao per i minuti finali, il Rayo pregusta un pari fondamentale e serve quindi un lampo al Real per risolvere una situazione ingarbugliata: ci pensa il solito Benzema al minuto 83’, quanto basta per trascinare la vittoria fino al triplice fischio e regalare più di una speranza di titolo ad Ancelotti.

MAIORCA-VALENCIA 0-1

Torna alla vittoria dopo sette partite il Valencia e prende una bella boccata d’ossigeno scaccia-crisi, mentre il Maiorca resta appena sopra la zona retrocessione. Colpo esterno della squadra di Bordalas Gimenez che si concretizza dopo appena quattro minuti col gol-partita di Gabriel Paulista: quanto basta per ottenere i tre punti, gli ospiti alzano il muro mentre la squadra isolana è sterile in attacco.

GETAFE-ALAVES 2-2

Finisce in parità la sfida salvezza ma è il Getafe a sorridere visto l’uomo in meno per gran parte della partita. Al 32’ arriva infatti il rosso diretto a Cuenca, gli ospiti ne approfittano con l’ex Lazio Escalante allo scadere del primo tempo. Nella ripresa Unal pareggia ma passano pochi secondi e Mendez riporta avanti gli ospiti, Unal è però scatenato e al 72’ firma il definitivo 2-2.