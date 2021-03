Liga: Benzema ribalta l'Elche nel finale, il Real respira

SPAGNA

I gol del francese al 73' e al 91' valgono il 2-1 dei blancos, prossimi avversari dell'Atalanta in Champions: Zidane momentaneamente a -5 dall'Atletico. 1-1 tra Alaves e Cadice

Nella ventisettesima giornata di Liga, il Real Madrid batte 2-1 in rimonta l'Elche e sale momentaneamente al secondo posto, a -5 dall'Atletico. Decisiva la doppietta nel finale di Karim Benzema, che al 73' e al 91' risponde all’iniziale vantaggio ospite firmato al 61' da Dani Calvo. Gli uomini di Zidane, prossimi avversari dell'Atalanta in Champions, salgono a 57 punti. Finisce 1-1 tra Alaves e Cadice, con i rigori di Joselu e Alex.

REAL MADRID-ELCHE 2-1

Da Valdebebas arriva un chiaro messaggio all'Atalanta: la rimonta in Champions è possibile. Nonostante la vittoria per 2-1, infatti, il Real riesce a piegare soltanto al 91' l'Elche quartultimo in classifica. La doppietta del solito Karim Benzema risolve una partita complicatissima per i blancos, evidenziata dall'ottima organizzazione difensiva della formazione di Escriba, che nel primo tempo non concede clamorose occasioni ai campioni di Spagna in carica, ad eccezione di un tiro dopo la mezz'ora proprio di Benzema. E nella ripresa, precisamente allo scoccare dell'ora di gioco, le cose si complicano ulteriormente per il Real, perché gli ospiti passano in vantaggio con il colpo di testa di Dani Calvo sull'angolo battuto da Tete Morente. Incassato il gol, Zidane inserisce subito Rodrygo, Modric e Kroos, che prendono il posto di Sergio Ramos, Isco e Valverde. Al 73', i padroni di casa pareggiano grazie all'incornata di Benzema proprio su cross del croato. Cinque minuti dopo, Casemiro sfiora la rete del sorpasso con un sinistro dal limite che sfiora il palo. Sembra finita, ma Zidane può contare sull'uomo del momento: Karim Benzema. Nel primo minuto di recupero, infatti, il francese scambia con Rodrigo e fa partire un diagonale mancino imparabile per Badia. Un altro gol nel finale dopo l'1-1 all'88' nel derby con l'Atletico, ed altrettanto prezioso perché vale la vittoria e il momentaneo sorpasso al secondo posto, in attesa del match tra il Barcellona e l'Huesca. I blancos salgono a 57 punti, ma confermano di non attraversare un invidiabile periodo di forma: l'Atalanta può sperare nel clamoroso ribaltone.

ALAVES-CADICE 1-1

Brutto pareggio interno per l'Alaves, vicinissimo ad abbandonare la zona retrocessione ma ora terzultimo. La formazione di Abelardo passa in vantaggio al 36': Salvi Sanchez intercetta con un braccio lo stop di Rioja in area e, dal dischetto, Joselu spiazza Ledesma. Nel finale, però, si concretizza l'harakiri dei padroni di casa: nel giro di due minuti, Manu Garcia lascia i suoi in dieci per somma di ammonizioni e in occasione del secondo giallo causa il rigore che permette ad Alex di firmare l'1-1 all'84'. Un pareggio che permette al Cadice di restare a +6 sul terzultimo posto occupato proprio dall'Alaves, a -1 dalla zona salvezza ma con l'Elche che ha ancora una partita in meno.

RISULTATI E CLASSIFICHE