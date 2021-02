Liga: Benzema e Mendy in gol, il Real Madrid batte il Getafe

SPAGNA

Il Real Madrid batte 2-0 il Getafe nel recupero della 1a giornata della Liga. Non semplice la sfida del ‘Di Stefano’, giocata sotto un’abbondante pioggia: a sbloccarla ci pensa il solito Benzema, di testa, al 60’, mentre il difensore Mendy raddoppia sette minuti dopo. Grazie al successo, le merengues tornano da sole al secondo posto, portandosi a -5 dall’Atletico (che però ha due partite in meno), e a +3 sul Barcellona.

Cinque punti di ritardo dai ‘cugini’ dell’Atletico capolista sono ancora molti (soprattutto considerando che i Colchoneros hanno giocato due partite in meno), ma i tre conquistati dal Real Madrid sotto l’incessante pioggia che si è abbattuta sul ‘Di Stefano’ sono fondamentali per poter continuare a sperare nella grande rimonta. La squadra di Zinedine Zidane vince, nel recupero della 1a giornata, contro un Getafe tenace, ma troppo povero offensivamente per poter anche soltanto immaginare l’impresa sul campo dei campioni in carica. Eppure la porta difesa da Soria sembra stregata per i Blancos ed è proprio il portiere degli ospiti a rivelarsi decisivo in almeno tre limpidissime occasioni nella prima ora di gioco: ne sanno qualcosa Karim Benzema, che si vede deviare un tiro dal portiere sulla traversa al 14’, Luka Modric, che al 37’ conclude in maniera precisa e potente trovando ancora la deviazione dell’estremo difensore avversario, e al 48' ancora il bomber transalpino, che trova ancora l’opposizione di Soria dopo una conclusione a botta sicura.



L’impressione è che serva davvero qualcosa di speciale per andare a segno, e quel qualcosa arriva al minuto 60: splendida azione a tutto campo dei madridisti, il pallone arriva a Vinicius Junior che fa partire un cross perfetto per il centro dell’area, ancora per la testa di Benzema, il cui stacco imperioso stavolta non lascia scampo al portiere avversario. Il colpo è troppo forte per il Getafe, che crolla definitivamente poco dopo, al minuto 67: a realizzare il raddoppio è un altro francese, Ferland Mendy, andato in avanscoperta per fare da rinforzo a una bella ripartenza. Il difensore è bravo a intervenire sottomisura, in spaccata, per battere per la seconda volta Soria. L’ultima fase del match è quindi una semplice passerella per il Real Madrid, che conquista i tre punti in palio e prova a ricostruire così una serie positiva dopo qualche risultato altalenante. I madridisti ritrovano inoltre il secondo posto in solitaria portandosi a 46 punti, 3 in più rispetto ai rivali di sempre del Barcellona, che hanno comunque una partita in meno.