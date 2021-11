Liga, Barcellona shock: da 3-0 a 3-3 al 96'

LIGA

I blaugrana, avanti di tre reti nel primo tempo, vengono raggiunti sul 3-3 al 96’ dal gol di Iago Aspas. L’Espanyol batte il Granada

Il romanzo horror del Barcellona vive un nuovo capitolo. Nella Liga, i blaugrana pareggiano 3-3 sul campo del Celta Vigo, dopo essere stati in vantaggio di tre reti nel primo tempo grazie ad Ansu Fati, Busquets e Depay. Nella ripresa i catalani abbassano il baricentro e si fanno prendere a pallate dagli avversari, che accorciano con Iago Aspas e Nolito e trovano il clamoroso 3-3 al 96’ ancora con Iago Aspas. L’Espanyol batte il Granada 2-0. Getty Images

CELTA VIGO – BARCELLONA 3-3

Continua la tragica stagione del Barcellona, che subisce una clamorosa rimonta dal Celta Vigo e pareggia 3-3 in una partita in apparenza già vinta. I padroni di casa partono forte e potrebbero passare in vantaggio dopo neanche due minuti quando Iago Aspas calcia fuori solo davanti a Ter Stegen. I blaugrana non perdonano e sbloccano al 5’ con il bel gol di Ansu Fati, perfetto nel gestire l’azione sul lato corto dell’area e infilare con un diagonale preciso all’angolino. Il Celta Vigo fa il gioco, il Barcellona i gol: Busquets trova il 2-0 al 19’ con una botta dal limite dell’area, al 34’ il colpo di testa di Depay su cross di Jordi Alba vale il 3-0 e sembra chiudere la partita. Sembra, appunto, perché Ansu Fati accusa un fastidio muscolare. Sergi Barjuán, allenatore ad interim in attesa di Xavi, sceglie Baldé per sostituirlo e i catalani abbassano il baricentro. Il Celta spinge senza paura e accorcia con Iago Aspas, che ribadisce in rete un pallone salvato sulla linea da Araujo. I padroni di casa si vedono annullare i gol di Galhardo (fuorigioco) e Nolito (fallo di mano) ma rientrano comunque in partita proprio con Nolito, che di testa infila in rete il cross di Cervi per il 3-2. Nel finale F. De Jong scheggia la traversa con un missile da fuori e lascia aperto il match. Al 96’ ci pensa allora Iago Aspas a completare una rimonta incredibile con lo splendido diagonale dal limite per il 3-3 finale. L’immagine dei giocatori del Barcellona a terra dopo il pareggio fotografa la situazione della squadra, nona a quota 17 con solo due punti nelle ultime quattro giornate di Liga.

ESPANYOL – GRANADA 2-0

L’Espanyol sconfigge il Granada 2-0 e si mantiene in una tranquilla posizione a metà classifica. Reduci da un periodo con appena due punti in tre partite, i padroni di casa approcciano il match con determinazione e sbloccano il punteggio alla mezz’ora, quando Pedrosa spedisce il pallone all’angolino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima dell’intervallo de Tomas raddoppia di testa su cross di Darder, per il 2-0 che taglia le gambe al Granada. Gli ospiti cercano di reagire nella ripresa e si rendono più volte pericolosi, ma non vanno oltre il palo di Molina al 74’. Il successo porta l’Espanyol a 17 punti, il Granada rimane a 11 in piena zona retrocessione.